Глава Госгеонедр Опимах остановил добычу янтаря на 3 тысячах га сомнительными компаниями

Государственная служба геологии и недр не продлила ООО "Зирка Ровенщины" и ООО "Георесерчинг" сроки действия спецразрешений на разработку двух месторождений янтаря в Ровенской области общей площадью 3 тысячи га. Соответствующие приказы 31 декабря 2021 подписал глава ведомства Роман Опимах, передают "Наші гроші".

Как говорится в приказах, речь идет о спецразрешении на участок "Виры" в Сарненском районе, которое в июне 2020 года получила "Зирка Ровенщины", и спецразрешении на участок "Чудель" в том же районе, которое Госгеонедра тогда же выдали "Георесерчингу".

Мажоритарными владельцами "Зирки" и "Георесерчинга" являются киевляне Андрей Чуба и Владимир Николаев.

Причиной отказа в выдаче компаниям спецразрешений Опимах указал обнаружение в предоставленных ими документах недостоверных данных в соответствии с правительственным постановлением №615, регулирующим условия выдачи спецразрешений.

Напомним, оба спецразрешения были выданы без проведения аукционов во исполнение судебных решений. Еще в 2016 году эти фирмы подали в Госгеонедра документы на получение без конкурсов доступа к янтарным месторождениям.

Фирмы указали, что имеют право на спецразрешения как владельцы целостно-имущественных комплексов. Но Госгеонедра вернули им заявления. Фирмы также не получили необходимое согласование Ровенского областного совета.

После возвращения им заявлений "Зирка Ровенщины" и "Георесерчинг" подали в суд, их иски были объединены в одно дело. Основной упор фирмы делали на то, что Госгеонедра не отказали им в выдаче, а в принципе не рассматривали заявления. В итоге суды обязали не только повторно рассмотреть представленные документы, но и выдать спецразрешения.

В июне 2020 года госслужба выполнила судебное решение и выдала спецразрешения на геологическое изучение недр и опытно-промышленную разработку. Эти документы были действительны по 31 декабря прошлого года. В последний день их действия руководитель ведомства издал приказы об отказе в продлении сроков.