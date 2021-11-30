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Головна нагорода в сфері комунікації між бізнесом, владою і суспільством — в Києві відбудеться IV Всеукраїнська GR-премія
Вже традиційно на початку грудня в Україні проводиться великий захід з відзначення кращих спеціалістів та проєктів у сфері GR. Цього року нагородження відомих бізнесменів, GR-спеціалістів, юристів, лобістів та громадських діячів відбудеться вже вчетверте.
Як і в попередні роки, це буде масштабна подія за участю найпрогресивнішої частини українського суспільства, учасники якої зможуть не лише побачити нагородження та взяти у ньому участь, але і познайомитись між собою, знайти важливі професійні контакти і підтримку у реалізації своїх проектів. Захід відбудеться в Києві 9 грудня у ресторані SLYHI о 18 годині.
GR-премію засновано Українською Асоціацією професіоналів у сфері GR і лобістів. Це всеукраїнське об’єднання було офіційно створено у 2014 році для представництва інтересів бізнесу та недержавних організацій в діалозі з органами влади і суспільством у цілому. Це єдина такого роду організація в Україні та одна з найбільших у Східній Європі.
Станом на листопад 2021 року в Асоціації налічується понад 65 членів. Організація регулярно об’єднує провідних фахівців у визначених сферах для розвитку лобіювання, адвокації, GR, Public Policy на практичному, зокрема, законодавчому рівні. Прикладом є робота над такими законопроєктами, як “Про прозорість лобіювання в Україні” (над яким разом з народними депутатами ведеться зараз активна робота), “Про публічну адвокацію” та ін.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Протягом останніх 3 років було проведено понад 50 профільних заходів, серед яких як всеукраїнські, так і низка міжнародних. Зокрема, спільно з Інститутом Демократії та Розвитку “PolitA”, Міжнародною асоціацію професіоналів по зв’язках з органами влади (IGAPA) та політконсалтинговою компанією “SIC-Group Ukraine”, американськими та європейськими партнерами щорічно проводиться Міжнародний GR-Форум, що об’єднує провідних політиків, лобістів, PR, Public Advocacy та GR-спеціалістів, юристів та інших з країн ЄС, США, Азії. Мета GR-Форуму — створення умов для демократичного, прозорого та постійного діалогу влади та бізнесу. В останні роки форум проводився у Брюсселі та Стамбулі. Асоціація регулярно організовує поїздки української делегації — членів Асоціації — до Конгресу США, парламенту ЄС, здійснює робочі зустрічі стосовно розвитку GR та лобізму у різних країнах, зокрема, і в Україні.
Зараз готується робоча поїздка членів Асоціації в Дубай, ОАЕ, на Всесвітню виставку EXPO-2021, яка проводиться раз на 5 років і є унікальною можливістю ознайомитися з найсучаснішими досягненнями техніки та технологій, побачити, у яких напрямках розвиватиметься в найближчі роки бізнес світового рівня, і завести важливі бізнес-знайомства.
Всеукраїнська GR-премія — це постійний проект Асоціації, який дає можливість привернути увагу до Government Relations та надихнути на нові досягнення тих, хто втілює в життя сучасної України GR-проєкти. Так, у попередні роки нею були відзначені: представники АТ «Укргазвидобування» — за ініційовані командою підприємства зміни у природоохоронному законодавстві у зв’язку з Covid-19; IBOX Bank — за перше лобіювання сфери криптовалют серед українських банків; журналістка, директорка конкурсу «Міс Україна» Вікторія Кіосе та телеведуча і громадська діячка Уляна Пчьолкіна, за ініціативою яких був розроблений перший електромобіль для людей з обмеженими можливостями; президент авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” Євгеній Дихне — за надзвичайно швидко запроваджені зміни в роботі авіакомпанії у зв’язку з пандемією; а також Українська зернова асоціація, Торгово–промислова палата України, Ліга оборонних підприємств України та інші підприємства, об’єднання і особистості, які забезпечують активний розвиток нашої країни у різних галузях. Гостями ж заходу традиційно є народні депутати та відомі політики, засновники брендів, громадські діячі, керівники підприємств і галузевих об’єднань тощо. Тож GR-премію, як і інші заходи Асоціації, завжди супроводжує атмосфера успіху, розвитку, енергії та креативних ідей.
Цього року премія має 12 номінацій:
- Найкращий проєкт у сфері GR
- Найкращий регіональний GR-проєкт
- Найкращий консультант у сфері GR
- Найкраща профільна асоціація
- Найкращий юридичний кейс
- Найкращий міжнародний кейс
- Найкращий адвокаційний кейс
- Найкраще галузеве рішення
- GR-амбасадор 2021 (найактивніший діяч з інституалізації GR-професії)
- Найкращий GR-інструмент
- Найкраще G2G рішення 2021
- GR-прорив 2021.
Отже, як продемонструвати свої досягнення у галузі GR на всеукраїнському рівні?
Зареєстрований кейс надсилайте на офіційну пошту Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобізму: info@grukraine.com.ua
Після відправлення кейсу на пошту номінантам необхідно заповнити наступну форму.
Якщо ви хочете взяти участь у заході в якості глядача, зареєструйтеся тут.
Стати членом Асоціації/подовжити членство можна за посиланням.
Захід відбудеться згідно з усіма карантинними нормами за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 12, ресторан "SLYHI" 9 грудня о 18 годині.
Підтвердити акредитацію для ЗМІ можна за електронною адресою info@grukraine.com.ua.