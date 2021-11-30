Головна нагорода в сфері комунікації між бізнесом, владою і суспільством — в Києві відбудеться IV Всеукраїнська GR-премія

Вже традиційно на початку грудня в Україні проводиться великий захід з відзначення кращих спеціалістів та проєктів у сфері GR. Цього року нагородження відомих бізнесменів, GR-спеціалістів, юристів, лобістів та громадських діячів відбудеться вже вчетверте.

Як і в попередні роки, це буде масштабна подія за участю найпрогресивнішої частини українського суспільства, учасники якої зможуть не лише побачити нагородження та взяти у ньому участь, але і познайомитись між собою, знайти важливі професійні контакти і підтримку у реалізації своїх проектів. Захід відбудеться в Києві 9 грудня у ресторані SLYHI о 18 годині.

GR-премію засновано Українською Асоціацією професіоналів у сфері GR і лобістів. Це всеукраїнське об’єднання було офіційно створено у 2014 році для представництва інтересів бізнесу та недержавних організацій в діалозі з органами влади і суспільством у цілому. Це єдина такого роду організація в Україні та одна з найбільших у Східній Європі.

«На жаль, на сьогодні українці недостатньо обізнані з темою лобізму, більшість з них не можуть навіть відповісти на питання, що означає це слово. Але цей інструмент для ефективної взаємодії бізнесу, влади і суспільства чудово працює в багатьох країнах. Тому ми прагнемо законодавчого врегулювання механізму лобіювання в Україні, щоб зробити його чітким, прозорим і результативним для всіх сторін процесу. Ми вдячні всім, хто долучається до цієї роботи. І дуже приємно, що з кожним роком кількість номінантів Всеукраїнської GR-премії збільшується, адже це означає, що наше суспільство рухається шляхом змін». Катерина Одарченко засновниця Асоціації професіоналів у сфері GR та лобістів

Станом на листопад 2021 року в Асоціації налічується понад 65 членів. Організація регулярно об’єднує провідних фахівців у визначених сферах для розвитку лобіювання, адвокації, GR, Public Policy на практичному, зокрема, законодавчому рівні. Прикладом є робота над такими законопроєктами, як “Про прозорість лобіювання в Україні” (над яким разом з народними депутатами ведеться зараз активна робота), “Про публічну адвокацію” та ін.

Протягом останніх 3 років було проведено понад 50 профільних заходів, серед яких як всеукраїнські, так і низка міжнародних. Зокрема, спільно з Інститутом Демократії та Розвитку “PolitA”, Міжнародною асоціацію професіоналів по зв’язках з органами влади (IGAPA) та політконсалтинговою компанією “SIC-Group Ukraine”, американськими та європейськими партнерами щорічно проводиться Міжнародний GR-Форум, що об’єднує провідних політиків, лобістів, PR, Public Advocacy та GR-спеціалістів, юристів та інших з країн ЄС, США, Азії. Мета GR-Форуму — створення умов для демократичного, прозорого та постійного діалогу влади та бізнесу. В останні роки форум проводився у Брюсселі та Стамбулі. Асоціація регулярно організовує поїздки української делегації — членів Асоціації — до Конгресу США, парламенту ЄС, здійснює робочі зустрічі стосовно розвитку GR та лобізму у різних країнах, зокрема, і в Україні.

V Міжнародний GR-Форум (Стамбул, Туреччина, 26 травня 2021 року)

Зараз готується робоча поїздка членів Асоціації в Дубай, ОАЕ, на Всесвітню виставку EXPO-2021, яка проводиться раз на 5 років і є унікальною можливістю ознайомитися з найсучаснішими досягненнями техніки та технологій, побачити, у яких напрямках розвиватиметься в найближчі роки бізнес світового рівня, і завести важливі бізнес-знайомства.

Всеукраїнська GR-премія — це постійний проект Асоціації, який дає можливість привернути увагу до Government Relations та надихнути на нові досягнення тих, хто втілює в життя сучасної України GR-проєкти. Так, у попередні роки нею були відзначені: представники АТ «Укргазвидобування» — за ініційовані командою підприємства зміни у природоохоронному законодавстві у зв’язку з Covid-19; IBOX Bank — за перше лобіювання сфери криптовалют серед українських банків; журналістка, директорка конкурсу «Міс Україна» Вікторія Кіосе та телеведуча і громадська діячка Уляна Пчьолкіна, за ініціативою яких був розроблений перший електромобіль для людей з обмеженими можливостями; президент авіакомпанії “Міжнародні Авіалінії України” Євгеній Дихне — за надзвичайно швидко запроваджені зміни в роботі авіакомпанії у зв’язку з пандемією; а також Українська зернова асоціація, Торгово–промислова палата України, Ліга оборонних підприємств України та інші підприємства, об’єднання і особистості, які забезпечують активний розвиток нашої країни у різних галузях. Гостями ж заходу традиційно є народні депутати та відомі політики, засновники брендів, громадські діячі, керівники підприємств і галузевих об’єднань тощо. Тож GR-премію, як і інші заходи Асоціації, завжди супроводжує атмосфера успіху, розвитку, енергії та креативних ідей.

Переможці ІІІ Всеукраїнської GR-премії

Цього року премія має 12 номінацій:

Найкращий проєкт у сфері GR

Найкращий проєкт у сфері GR Найкращий регіональний GR-проєкт

Найкращий регіональний GR-проєкт Найкращий консультант у сфері GR

Найкращий консультант у сфері GR Найкраща профільна асоціація

Найкраща профільна асоціація Найкращий юридичний кейс

Найкращий юридичний кейс Найкращий міжнародний кейс

Найкращий міжнародний кейс Найкращий адвокаційний кейс

Найкращий адвокаційний кейс Найкраще галузеве рішення

Найкраще галузеве рішення GR-амбасадор 2021 (найактивніший діяч з інституалізації GR-професії)

GR-амбасадор 2021 (найактивніший діяч з інституалізації GR-професії) Найкращий GR-інструмент

Найкращий GR-інструмент Найкраще G2G рішення 2021

Найкраще G2G рішення 2021 GR-прорив 2021.

Отже, як продемонструвати свої досягнення у галузі GR на всеукраїнському рівні?

Зареєстрований кейс надсилайте на офіційну пошту Української асоціації професіоналів у сфері GR і лобізму: info@grukraine.com.ua

Після відправлення кейсу на пошту номінантам необхідно заповнити наступну форму.

Якщо ви хочете взяти участь у заході в якості глядача, зареєструйтеся тут.

Стати членом Асоціації/подовжити членство можна за посиланням.

Захід відбудеться згідно з усіма карантинними нормами за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 12, ресторан "SLYHI" 9 грудня о 18 годині.

Підтвердити акредитацію для ЗМІ можна за електронною адресою info@grukraine.com.ua.