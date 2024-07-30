Грані розвитку. Як Farmak знаходить управлінців і молодь, береже таланти та будує завод в Іспанії

Лідер ринку лікарських засобів в Україні* компанія Farmak — це команда з майже 3 тис. людей, які щодня працюють над тим, аби пацієнти в Україні та по всьому світу отримували якісні та доступні ліки. До слова, лікарські препарати компанії експортують до 60 країн, зокрема до 15 країн ЄС.

HR-процеси у компанії налагоджені так, що співробітники затримуються тут десятиліттями — крокують кар’єрними сходами, розвиваються та згодом обіймають керівні посади. А незабаром в історії Farmak розпочинається новий етап — запуск виробництва в Іспанії.

Про те, як компанії вдається зберігати таланти та залучати нових співробітників, про дефіцит кадрів на ринку праці, роботу в Іспанії, програму з реінтеграції ветеранів та підтримку захисників, журналу «ТОП-100. Рейтинги найбільших» розповіла директорка з персоналу Farmak Вікторія Кондрашихіна.

Farmak — це майже 3000 людей. Як вам вдається організовувати їхню роботу?

— Дирекція з персоналу Farmak — це чотири відділи, кожен з яких відповідає за певний напрям: підбір та адаптація, навчання та розвиток, компенсація і пільги, а також кадрове адміністрування і військовий облік.

У кожного підрозділу свої завдання, але ми постійно працюємо як один злагоджений механізм, супроводжуючи кандидата, а потім і працівника на всіх етапах його професійного шляху у Farmak. Тільки разом можна краще зрозуміти потреби бізнесу у кадрах та запити такого великого колективу. І нам це вдається.

Середній період роботи у Farmak — приблизно 10 років. 70% управлінських вакансій закриваються власним резервом. До повномасштабної війни питання розвитку власних управлінців було предметом численних дискусій, зокрема, щодо необхідності вливати свіжу кров у колектив. Проте в умовах сьогодення стратегія просування внутрішніх талантів виявилася найефективнішою.

Farmak будує власний завод в Іспанії. Хто там працюватиме?

— У Farmak в Іспанії працюють 50 людей. Це інтернаціональна команда, в якій, окрім іспанців, є голландці, італійці, турки, а також шестеро українців. У фінансовому відділі працює українка, яка емігрувала у 2014 році. Ще одна фахівчиня, яка влаштувалася до нашої лабораторії контролю якості, виїхала з України у 2022-му. За цей час вона уже встигла вивчити іспанську й чудово влилася у наш колектив.

Така різноманітність дає компанії змогу використовувати найкращі практики, отримувати нові ідеї, рішення, які можуть бути недоступні в однорідному колективі.

Команда в Іспанії дуже амбітна. Усі ці історії про те, що іспанці не люблять працювати та постійно на сієсті, лише стереотипи. Вони так само, як і українці, працюють над проєктами понаднормово за потреби. Як і наші партнери, які часто надсилають робочі листи у вихідні. Тож суттєвих культурних відмінностей ми не бачимо.

Виробництво Farmak

До речі, щодо українських фахівців. Зараз на ринку відчувається дефіцит кадрів. Чи зіткнувся з цим Farmak?

— Так, це для нас проблема, особливо бракує чоловіків. Наприклад, нам зараз потрібні слюсарі-ремонтники, електрогазозварювальники, автослюсарі, інженери. Саме ці професії затребувані як в армії, так і на виробництві. А жінок з такою спеціалізацією на ринку майже немає.

Ще одна проблема полягає в тому, що молоді фахівці знають фармацевтику більше з погляду теорії й не мають достатніх практичних навичок. Щоб це виправити, ми співпрацюємо з університетами, проводимо зустрічі зі студентами та організовуємо для них інтенсиви. Наприклад, після останнього нашого чотиримісячного практикуму дев’ять студентів провідних вишів Києва не тільки здобули досвід роботи з аналітичним та технологічним лабораторним обладнанням, але й отримали запрошення на роботу до Farmak.

Дефіцит кадрів в Україні буде лише зростати через вимушену еміграцію, мобілізацію та відтік інтелектуального потенціалу. Допоки в Україні триватиме війна, цим процесам запобігти дуже складно.

Виробництво таблеток на заводі Farmak

Як ви будете дбати про збереження талантів в умовах дефіциту кадрів?

— Будь-яке виробництво без мотивованих та професійних людей — це просто машини, обладнання. Тож незалежно від того, наскільки складною є зовнішня економічна та соціальна ситуація, ми завжди дбаємо про нашу команду.

Ми чудово розуміємо важливість фінансової мотивації співробітників, тому щорічно переглядаємо та підвищуємо зарплати, а також надаємо квартальні та річні бонуси.

Навіть у складні періоди, як-от повномасштабна війна, ми уже тричі підвищували зарплату всім співробітникам. Це рішення ухвалили, попри втрату складу з продукцією та пакувальними матеріалами на 1,5 млрд грн та значні вимушені інвестиції для підтримання роботи заводів. Наприклад, тільки у забезпечення енергонезалежності виробничих майданчиків ми спрямували 327 млн грн.

Кожен співробітник Farmak застрахований від нещасних випадків і має медичну страховку. Ми дбаємо про фізичний розвиток кожного колеги: організовуємо спортивні заходи, підтримуємо власну футбольну, волейбольну, бігову та велокоманду. А для збереження ментального здоров’я працівників проводимо щотижневу програму «Mindfulness: дихальна гімнастика». У липні перша група співробітників їде на 2-денний ретрит, на якому зможуть перезавантажитися та відновити свою енергію. Крім того, кожен співробітник може скористатися послугами психолога, які передбачені програмою медичного страхування.

Сьогодні дедалі частіше порушують питання підтримання ветеранів та допомоги їм в адаптації до цивільного життя. Як приймають ветеранів у Farmak?

— Ми чекаємо на кожного! У Farmak працює комплексна програма реінтеграції ветеранів. Колеги-військові отримують підтримку від початку служби до повної адаптації після демобілізації та повернення до роботи. Наша ветеранська програма має чотири складові: юридичний супровід з усіх питань, які виникають у захисника під час та після військової служби, психологічне та фізичне відновлення, допомога в реабілітації та спеціальний період адаптації, під час якого ветерани можуть працювати за гнучким графіком, а також матеріальна підтримка.

За мобілізованими співробітниками зберігається робоче місце, зарплата, медична страховка. За потреби ми допомагаємо їм закупити спорядження, автівки, технічне обладнання тощо.

Ми також дбаємо і про те, щоб всі співробітники компанії знали, як краще спілкуватися з колегами-ветеранами, та проводимо для них спеціальні навчання.

Уже вісім наших колег-захисників повернулися до роботи після демобілізації, і ми бачимо, що наша програма з реінтеграції реально працює.

Які інсайти дала вам велика війна? Щоб ви змінили, озираючись назад?

— Важливо готуватися до найгіршого та завжди мати план дій. І якщо план спрацює навіть, скажімо, на 30%, це вже чудовий результат.

Я пам’ятаю засідання нашого кризового комітету, де ми прописували алгоритми дій на випадок порушення логістичних маршрутів, необхідності релокації співробітників, кіберзагрози тощо. Кожна така нарада закінчувалася обговоренням планів щодо майбутнього розвитку, поточних проєктів, адже ніхто до кінця не усвідомлював, що чекає на нас попереду. Дивлячись назад, підготовка була б ще більш ґрунтовною.

* — за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research у 2024 році