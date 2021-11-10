Транспорт 40 минут назад

Грузовик за $16 тысяч: в Украине анонсировали выпуск грузового электрокара (ФОТО)

В течение первого года автопроизводитель выпустит 2 тысячи электромобилей, а в дальнейшем нарастит темпы производства до 20 тысяч автомобилей в год

Фото: Facebook/vitaliy.bryzhalov Фото: Facebook/vitaliy.bryzhalov
Фото: Facebook/vitaliy.bryzhalov

Украинская компания Murmuration Technology, которая недавно была переименована в Coolon Motors, разработала легкий коммерческий электрический грузовик Coolon и уже готова начать его выпуск.

Как информирует Укравтопром, производство грузовика Coolon начнется в 2022 году.

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При этом в течение первого года автопроизводитель выпустит 2 тысячи электромобилей, а в дальнейшем нарастит темпы производства до 20 тысяч автомобилей в год.

В основе электрического грузовика Coolon лежит модульная платформа, которая позволит устанавливать разные виды кузовов и изменять колесную базу.

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Автомобиль сможет перевозить грузы от 1,5 до 2,5 тонны, а запас хода будет составлять от 200 до 300 километров.

По информации IXBT.COM, стартовая цена Coolon составляет всего 16 тысяч долларов.

Coolon Motors, в прошлом Murmuration Technology — стартап из Кривого Рога, занимающийся проектированием и изготовлением оборудования для коммерческого электротранспорта и легких самолетов.

Компания начала работу в 2014 году по производству беспилотных летательных аппаратов для армии.

В 2016 году специалисты компании переработали списанный турецкий микроавтобус в электробус. После этого решили создать собственный коммерческий электротранспорт и выйти на промышленные объемы производства.

Ранее сообщалось, что Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" работает над выпуском электромобилей.

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