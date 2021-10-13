IT и Телеком 1 час назад

Хакерам за год заплатили около полумиллиарда долларов — Белый дом

В первом квартале 2021 года подобные выплаты составили $81 млн

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2020 году жертвы кибератак, которые проводились при помощи вирусов-вымогателей, заплатили хакерам по всему миру около $400 млн. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Белого дома.

"Глобальные экономические потери от программного обеспечения вымогателей являются значительными. Выплаты (хакерам. — Delo.ua) в результате нападений с использованием вирусов-вымогателей достигли в 2020 году более $400 млн по всему миру", — сообщили в Белом доме.

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В администрации США отметили, что в первом квартале 2021 года подобные выплаты составили $81 млн.

По данным Вашингтона, такие кибератаки совершаются против организаций любых размеров и вне зависимости от того, где они расположены.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России.

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В то же время в России неоднократно отвергали все обвинения американской стороны.

При этом представитель Белого дома отметил, что "это не исключает дальнейших возможностей для России участвовать" в будущих подобных встречах. Он также сообщил, что у США и РФ есть "отдельный канал" для обсуждения кибератак преступников-вымогателей.

Ранее сообщалось, что в начале октября украинские правоохранители разоблачили 25-летнего хакера, распространявшего вредоносное программное обеспечение для шифрования данных и осуществлявшего атаки на иностранные компании.

Напомним также, что сейчас судят группу харьковских хакеров, взломавших 100 млн учетных записей, в том числе в системах интернет-банкинга, в соцсетях и электронной почте.

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