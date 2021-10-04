В Украине поймали хакера, атаковавшего более 100 компаний в США и Европе (ВИДЕО)

Украинские правоохранители разоблачили 25-летнего хакера, распространявшего вредоносное программное обеспечение для шифрования данных и осуществлявшего атаки на иностранные компании. Как говорится в сообщении Нацполиции, он нанес ущерб на 150 млн долларов.

Идентифицировать хакера удалось в ходе международной полицейской операции с привлечением Интерпола и Европола, а также полицейских Франции и США.

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Отмечается, что вирусное программное обеспечение попадало на технику корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером (сервером), а также через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем с вредоносным содержимым.

В целом мужчина осуществил атаки на более 100 иностранных компаний в Северной Америке и странах Европы, вымогая выкуп за восстановление доступа к данным. Среди пострадавших — известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники.

Как установили правоохранители, хакер имел сообщника, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

С привлечением спецподразделения ТОР патрульной полиции были проведены обыски по месту жительства фигуранта и в домах его близких лиц. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, транспортные средства и более 360 тысяч долларов наличными. Кроме того, утверждается, что на криптокошельках злоумышленника заблокировано 1,3 млн долларов.

Открыто производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и части 3 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 12 тюрьмы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним также, что сейчас судят группу харьковских хакеров, взломавших 100 млн учетных записей, в том числе в системах интернет-банкинга, в соцсетях и электронной почте.