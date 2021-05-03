Транспорт 1 час назад

Honda презентовала новую модель Civic (ФОТО)

Новый автомобиль имеет модернизированный дизайн и кардинально измененный салон

Фото: Honda Фото: Honda
Фото: Honda

На днях японская автомобильная компания Honda представила комплектацию нового седана Civic одиннадцатого поколения.

Кратко и по делу в Telegram

Как сообщает "Мотор", авто имеет новый дизайн и кардинально измененный салон. 

По информации издания, передние стойки седана чуть-чуть сдвинули к корме, удлинив таким образом капот; занизили линию остекления и расширили заднюю колею. Всю оптику, в том числе парковочные огни, перевели на светодиоды.

Новый салон выполнен в новом для компании ключе: с узкой передней панелью, отдельно стоящим центральным дисплеем, скрытыми дефлекторами вентиляции (они находятся под декоративной накладкой с узором в виде сот) и более качественными материалами отделки.

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В новом Civic присутствует цифровая приборная панель на 10,2-дюйма. Кроме этого, в модель "вставили" "мультимедийку" с 9-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистему Bose с 12 динамиками и передние сиденья с новой набивкой.

Седан базируется на прежней архитектуре Advanced Compatibility Engineering (ACE). При этом, шасси стало жестче, и по этому показателю Civic-11 превосходит всех своих предшественников.

Кроме этого, заменены передний подрамник, втулки, плюс в передних стойках установлены новые шаровые соединения. Подвеска перекалибрована в угоду комфорту. Так, плавность хода при проезде железнодорожных путей увеличилась на 20%.

Двигатели Civic состоят из двух агрегатов: атмосферного двигателя 2.0 (160 сил и 187 Нм) и полуторалитровой турбочетверки" (182 силы и 240 Нм). 

В зависимости от версии Civic будет идти с подрулевыми лепестками и тремя ездовыми профилями: ECON, Normal и Sport.

Ранее сообщалось, что корейская автомобильная компания KIA показала общественности свой новый электромобиль EV6.

Напомним, в марте на онлайн-церемонии объявили победителей ежегодного конкурса "Автомобиль года в Украине 2021".

В конкурсе приняли участие 44 модели автомобилей, из них 25 соревновались за главные номинации — "Легковой автомобиль 2021" и "Кроссовер/SUV 2021".

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