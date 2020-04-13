HR стратегии в контексте COVID-19: как коронавирус ускорил цифровую трансформацию компании

"Любовь" и "Забота" — это слова, которые я бы выделила как самые важные для себя в эти дни. В течение последних нескольких недель мы по 10 часов сидим за нашими компьютерами, одну за другой посещая виртуальные встречи в спальнях, гостиных, на кухнях, которые теперь стали нашими новыми офисами. Мы обсуждаем возможные сценарии развития событий, чтобы позаботиться о безопасности и здоровье наших сотрудников, и в то же время становимся свидетелями огромных изменений в наших командах: когда люди проявляют готовность адаптироваться к переменам и креативность, чтобы обеспечить работу нашего бизнеса в нестойких условиях сегодняшнего дня. Забота о наших семьях, забота о наших сотрудниках, забота о непрерывности нашего бизнеса и об обществе — это то, что действительно занимает все наши мысли и заставляет очень многое переоценивать.

HR ПРИОРИТЕТЫ

Когда я думаю о своих приоритетах за последний год, то ключевые цели точно будут связаны с "трансформацией" и "изменениями организационной культуры". Они объединяют весь корпоративный мир, который вошел в цифровую эру с новыми поведенческими моделями потребителей. Мы планировали и стремились к трансформации, стараясь выстраивать правильные модели управления изменениями, но, оглядываясь назад, я понимаю, что ранее тригеры на самом деле были недостаточно сильными. С COVID-19 мы почти мгновенно перешли от "планирования" к "реализации" трансформации, в которую вовлеклась вся организации, что является крайне важным:

Пришло время новых лидеров — человечных, с последовательным видением и способностью слушать и слышать всех стейкхолдеров (заинтересованных сторон).

Кросфункциональное сотрудничество. К примеру, наша команда по чрезвычайным ситуациям, включает в себя людей со всех отделов и играет огромную роль для обеспечения наилучшего сервиса и условий и для потребителей, и для сотрудников (consumer experience).

Фокус на вовлеченности людей определяет индивидуальную и командную эффективность.

Коммуникации с индивидуальным подходом и едиными сообщениями для внутренних и внешних стейкхолдеров лежат в основе построения доверия.

Развитие людей касается не только обучения нужным для бизнеса навыкам, а скорее развития культуры обучения на протяжении всей жизни, обеспечение высокого уровня осознания себя и своей роли в команде, забота о здоровье и благополучии.

Новые способы работы связаны не только с технологиями для эффективной удаленной работы, но и с переходом к проектным и ориентированным на потребителя организациям, с новыми способами обучения и коммуникации.

Цифровая трансформация ускорилась за такое короткое время, что запланированные на 12 месяцев проекты теперь выполняются за 1 месяц! Новые цифровые приложения и решения становятся нашими лучшими друзьями. Все предыдущие инвестиции в цифровые технологии, инструменты, программы и способы обучения сегодня способствуют эффективности организации. С помощью платформ электронной коммерции мы стремимся донести до потребителей лучшие предложения, в то время как сотрудники "в полях" сосредоточены на предоставлении лучшего сервиса для потребителей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ COVID-19

Сегодня настало время, когда ваши предыдущие инвестиции в лидерство окупаются, когда забота о людях проявляется в их эффективности и в возможности находить уникальные ценные бизнес-решения. Это время, когда несмотря на все внешние вызовы, ваши стейкхолдеры чувствуют ваши сильные стороны и поддержку благодаря самоотдаче и взаимодействию сотрудников. Потому что люди работают для людей.

Все наши офисные сотрудники начали работать из дома. Мы понимаем что еще больше сталкиваемся с домашними обязанностями, которые наступают со всех направлений. Виртуальные встречи с 20 людьми, с домашними питомцами, лающими или мяукающими на фоне, или с детьми, прыгающими вокруг и стучащими в дверь в самый ответственный момент, теперь стали новой реальностью.

Баланс между работой и личной жизнью превратился в баланс между работой и домом, и отойти от компьютера не всегда так просто, как кажется, не говоря уже о том, чтобы провести какие-то грани между работой, домом и собой. Были ли мы готовы к этому несмотря на то, что уже давно внедрили политику гибкого рабочего графика? Не совсем... В то же время я могу позавтракать и пообедать со своей семьей, погулять с ними днем, участвовать в их онлайн-обучении. Это бесценная возможность, которая скорее всего не предоставиться еще раз в нашей жизни. И я искренне благодарна за это!

Наши активности "в полях" были значительно снижены и максимально диджитализированы, но нашей команде по-прежнему необходимо наилучшим образом обеспечивать потребности потребителей. Мы предоставили всем полевым сотрудникам и на фабрике средства индивидуальной защиты и пересмотрели процессы и приоритеты, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и все возможные меры для защиты наших людей. Для них это огромная трансформация, так как мы изменили даже нашу бизнес-модель, а именно они находятся на передовой сервиса для наших потребителей и обеспечения непрерывности бизнес деятельности.

Как мы можем помочь людям? Эмпатия, открытость, гибкость и реальная поддержка. Мы постоянно коммуницируем по разным каналам, включая бот в Telegram. Информационная кампания по социальному дистанцированию, развенчивание мифов о COVID-19, вопросы и ответы, видео-сообщения, вебинары с врачами и психологами, полезные ссылки для личного развития, управления изменениями, виртуальные спортивные занятия и даже полезные ресурсы для детей. Бесплатный доступ к фильмам на MEGОGO, возможность изучать иностранные языки с инструментом Rosetta Stone, обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников и членов их семей. Все, что вы можете сделать в этих условиях, — просто делайте с заботой о людях.

ПРАВИЛА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сегодня правила бизнес игры получили бы название "адаптация". Это не ново для нас, но теперь это уже не что-то, о чем мы читаем в журнале или слышим на бизнес конференции, это — реальность для абсолютно каждого. Неопределенность, с которой мы сталкивались каждый день, в сочетании с меняющимися реалиями, правилами, которые определяет правительство, совсем не похожи на то, что мы когда-либо испытывали ранее.

Кроме того, происходящее уже не касается одной компании или индустрии, города или страны, это глобальный вызов. Мы все в одной лодке. Мы знаем, что неизвестность приносит беспокойство и страх. Те из нас, кому удастся превратить беспокойство в вовлеченность и правильные действия, и станут победителями. Они научаться раскрывать потенциал людей, ставить под сомнение любые границы, расставлять приоритеты и помогать сосредоточиться на том, что действительно важнее всего.

В конце концов, мы пройдем через COVID-19, получив опыт и оказавшись в новой реальности с ее вызовами и возможностями:

Бизнес-модели уже видоизменяются, используя больше технологических инструментов, электронную коммерцию, опыт потребителя (consumer experience). Те, кто сможет построить гибкие и ориентированные на потребителя организации, получат главное преимущество.

Борьба за таланты только усилится, ведь навыки в цифровых технологиях и коммуникациях, адаптивность, умение ориентироваться на потребителя и приоритизировать собственное развитие станут еще ценнее.

Долгосрочные стратегии, которые будут учитывать интересы и потребителей, и сотрудников, будут сочетаться с краткосрочным планированием и коммуникацией.

После этого карантина мы еще больше будем ценить наши офисы, но, кроме того, мы научимся работать удаленно, выстраивать коммуникацию в командах дистанционно и использовать все преимущества цифровых инструментов. Гибкие рабочие графики не смогут быть лишь на бумаге, а будут воплощены в новых способах взаимодействия.

Благополучие людей, вовлечение и поддержка сообществ станут ключевыми даже для локального бизнеса, ведь помогут удержать правильных людей, обеспечить их эффективность и строить доверие со всеми стейкхолдерами.

Лидеры, которые не смогут адаптироваться, просто не смогут оставаться лидерами в новой реальности.

Я горжусь тем, что мы как бизнес можем внести свой вклад в поддержку Украины в это непростое время в разных сферах. Я также верю, что в этой стране есть множество настоящих лидеров, которые станут сильнее и будут заботиться о людях еще больше во время и после COVID-19.

Эмель Мордо, директор People&Culture (HR) в Филип Моррис в Украине, Армении, Грузии и Молдове