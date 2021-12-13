Игорный бизнес принес в бюджет лишь 18% от запланированного

По состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 миллиарда гривен от продажи лицензий казино — это лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Больше всего государство заработало на продаже лицензий на организацию азартных игр в игровых залах казино (360 млн грн) и в интернете (304 млн грн). Продажа лицензий на установку игровых автоматов принесла в бюджет 309 миллионов гривен.

Столько денег заработала страна с февраля 2021 года, когда комиссия по азартным играм КРАИЛ начала выдавать первые лицензии, по ноябрь этого года?

"Сейчас в бюджет поступило всего 18% от запланированного дохода, недополучение составило 6 млрд грн", — отмечают аналитики платформы.

Всего в Украине зарегистрировано 28 брендов-организаторов азартных игр. Самую большую площадь залов игровых автоматов и казино занимают компании брендов First, Win и FAVBET.

В разрезе городов Украины больше всего заведений азартных игр в Киеве. В столице находятся 10 залов игровых автоматов и 4 казино. Второй в этом рейтинге Львов, где расположено 6 залов игровых автоматов и 1 казино. Закрывает тройку лидеров Харьков с 5 залами игровых автоматов и 1 казино.

Напоминаем, закон о легализации игорного бизнеса в Украине вступил в силу в августе 2020 года. Авторы документа заверяли, что азартные игры принесут бюджету большие суммы денег, которые планировали направить на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине.

В 2021 году согласно плану бюджет должен пополниться на 7,4 миллиарда гривен от продажи лицензий на азартные игры. По состоянию на ноябрь государственный бюджет получил 1,34 миллиарда гривен.

Несмотря на существенное недополучение доходов за лицензии в этом году, Верховная Рада собирается рассмотреть обновленный законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на игорный бизнес.

Партнер юридической группы LCF, руководитель практики налогового права Андрей Реун уверен, что нормы нового законопроекта позволят сбалансировать налоги и лицензионные платежи.

Если законопроект примут, то он введет такие понятия, как не облагаемый налогом минимум, снижение стоимости лицензий и снижение налогов для игроков. Поэтому эксперт считает, что обновленный законопроект будет способствовать увеличению количества операторов на рынке и сокращению доли нелегального бизнеса. Кроме того, его нормы, по мнению юриста, стимулируют развитие туризма.

В 2022 году государство рассчитывает заработать на выдаче лицензий игорному бизнесу 760 млн грн — эта сумма заложена в бюджет.

Вместе с тем на 2021 год в бюджете страны заложили на функционирование госоргана 137,5 млн грн. Государство получило только прямых лицензионных платежей более 1,4 млрд грн. То есть Украина получила в 10 раз больше от легализации азартных игр, чем потратили.

Однако даже после того, как азартные игры узаконили, украинцы не спешат в них играть. В Украине только 7,2% граждан заявили, что хотели бы сыграть хотя бы в одну азартную игру на деньги в будущем. То есть более 90% респондентов отказались играть.

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