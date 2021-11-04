Как игорный бизнес влияет на другие секторы экономики в Украине?

Игорный бизнес, как и любой другой сектор экономической деятельности, не существует в вакууме. Для того чтобы функционировать, ему необходимо взаимодействовать с десятками других поставщиков товаров и услуг, нанимать и обучать сотрудников, инвестировать в инфраструктуру и проекты социальной ответственности.

В процессе формирования любой сектор экономики ведет активную коммерческую деятельность. Особенно активно новые экономические направления развиваются после их легализации, и сфера гемблинга в Украине — яркий тому пример. Помимо непосредственных лицензионных платежей, которыми легальные организаторы азартных игр наполняют государственный бюджет, они также генерируют прибыль в других секторах экономики, покупая товары и услуги, арендуя помещения и другие средства производства.

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Согласно официальной статистике Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), на сегодняшний день только от лицензионных платежей государственный бюджет получил более 1,2 млрд грн. Эксперты же оценивают общие поступления в казну от легализации игорного бизнеса на уровне 30 млрд гривен.

Цифры выглядят внушительно, учитывая, что легальному рынку фактически только год и ряд налоговых и регуляторных вопросов не решены до конца. Такие высокие показатели также говорят о том, что при наличии благоприятной налоговой и регуляторной среды, а также при условии эффективной борьбы с нелегалами, потенциал для роста рынка, а значит и доходов для государственного бюджета, огромен.

30 млрд гривен — цифра, отображающая реальный экономический эффект, который игорный бизнес оказывает на экономику Украины, взаимодействуя с другими сферами.

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Сколько сфер экономики стимулируют организаторы азартных игр?

Консалтинг. Законодательное регулирование гемблинга в Украине достаточно жесткое, поэтому пройти процедуры получения лицензий и запустить бизнес непросто. Для этого нужны юристы и бизнес-консультанты, особенно если лицензию планирует получить иностранная компания без опыта работы в украинской юрисдикции. Рекрутинг и обучение персонала. Рынок азартных игр в Украине совсем новый, поэтому поиск и обучение персонала требует много времени и ресурсов. Легальные организаторы активно инвестируют в HR и рекрутинг, что не только способствует увеличению количества официальных рабочих мест, но и дает возможность зарабатывать компаниям, специализирующимся на поиске и найме персонала. Аренда и ремонт помещений. Если мы говорим о легальных организаторах наземного гемблинга (казино, залы игровых автоматов, офлайн-покер), то они инвестируют десятки миллионов долларов в аренду и ремонт помещений в отелях для приведения их в соответствие лицензионным требованиям. Некоторые организаторы даже строят новые четырех- и пятизвёздочные отели, для того чтобы открывать там игорные заведения. Закупка, сертификация, обслуживание игорного оборудования. Для примера, один современный игровой автомат в среднем стоит 15-20 000 долларов. А еще есть расходы на его техническое обслуживание, поддержку работы ПО и т.д. Инвестиции в IT. Для онлайн-организаторов азартных игр основными продуктами являются их онлайн-платформы и игровые приложения. Их разработка, усовершенствование и поддержка функционирования требуют постоянных инвестиций. Некоторые компании полагаются на собственные IT-отделы, другие же привлекают разработчиков на аутсорсе, но в обоих случаях они инвестируют в IT десятки миллионов долларов. Маркетинг, реклама и PR. Легальный гемблинговый бизнес, предоставляя, прежде всего, развлекательные услуги, призван дарить положительные эмоции. И одними из наиболее эффективных инструментов донесения собственной миссии и привлечения клиентов для легальных организаторов являются реклама и PR.

На сегодняшний день в Украине индустрия азартных игр является одним из крупнейших рекламодателей как в онлайн, так и в офлайн-сегментах наравне с FMCG-товарами и ритейлом техники. К тому же социально ответственная реклама гемблинга должна соответствовать ряду правил, соблюдение которых также связано с экономическими последствиями для игорного бизнеса.

Спонсорские контракты. Большинство легальных организаторов азартных игр, особенно в сфере беттинга, спонсируют спортивные соревнования и команды в различных видах спорта. Финансирование проектов в сфере социальной ответственности и благотворительности. Легальные организаторы азартных игр активно инвестируют в проекты социальной ответственности и вкладывают в благотворительность. Это позволяет лучше донести реальную ценность игорного бизнеса для общества и создать положительный социальный эффект за пределами сферы гемблинга.

Это далеко не полный перечень сфер, в которых игорный бизнес напрямую или косвенно генерирует прибыль. Есть еще закупка мебели, формы для сотрудников, затраты на обслуживание инфраструктуры игорных помещений, аренда офисов, транспортные услуги, а также десятки других сфер, в которых игорный бизнес выступает заказчиком и платит деньги.

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Учитывая, что окончательное урегулирование налогового законодательства в сфере гемблинга ожидается уже в ближайшее время и ряд организаторов, в том числе иностранных, готовятся к выходу на рынок Украины, положительный эффект от легализации гемблинга для украинской экономики будет только усиливаться.