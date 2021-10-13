Бизнес 1 час назад

В Украине ужесточатся правила работы на рынке азартных игр, — Баум на SBC Summit SIC

Эксперт предлагает подключить мобильных операторов к борьбе с нелегальными казино

SBC Summit SIC
SBC Summit SIC
SBC Summit SIC
SBC Summit SIC
SBC Summit SIC
SBC Summit SIC

Весь мир решает проблему нелегальных игровых площадок как в онлайне, так и офлайне.  У Украины есть значительный потенциал для разработки собственных технологий для борьбы с теневым рынком азартных игр.  Об этом заявил Борис Баум, первый заместитель главы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, во время пресс-конференции, которая прошла в рамках SBC Summit SIC в Киеве. 

Вместе с этим он отметил, что в качестве дополнительных методов можно внести изменения через банковскую систему и регулировать работу платежных систем, которые предлагают свои услуги нелегальным операторам. Такой подход уже успешно работает в ряде европейских стран. 

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По словам эксперта, можно подключить операторов мобильной связи, чтобы те не предоставляли услуги связи нелегальным игрокам, владельцев помещений, чтобы они не сдавали их под нелегальный бизнес. Но все это требует отдельного закона и норм, которые еще предстоит разработать. И для этого важно объединиться всем: и ассоциациям, и легальным операторам азартных игр, и представителям государственной власти.

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"Это большая работа, и если мы ее осилим, то Украина станет №1 по борьбе с нелегальными операторами азартных игр, что несомненно усилит позицию страны на мировой карте гемблинг-индустрии", — резюмировал Борис Баум.

В Украине действует 32 лицензии для игорных предприятий: 12 из них получили онлайн-казино, 10 — залы игровых автоматов, шесть — наземные казино, три — платформы онлайн-покера, и пока только одна лицензия на букмекерскую деятельность Parimatch Ukraine.

"Только легальный рынок принесет пользу государству за счет уплаты налогов, создания рабочих мест и ведения бизнеса с соблюдением принципов и ценностей ответственной игры. На этой аксиоме строится идеология компании Parimatch Ukraine, первая и пока единственная компания, которая получила лицензию на букмекерскую деятельность", — заявила Наталия Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

 

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