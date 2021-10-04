Для получения эффекта от легализации игорного бизнеса нужно побороть нелегалов — Кучухидзе

Антон Кучухидзе — глава Ukrainian Gambling Council — отмечает: чтобы усилить эффект от легализации, однозначно нужно победить нелегальщину, максимально дожать ее. Об этом он сообщил в ходе круглого стола "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине".

"Один из ключевых вопросов — это борьба с нелегалами. Мы шлем во все компетентные правоохранительные органы фотодоказательства и письма с просьбой проверить нелегальные заведения. Мы защищаем как легальный бизнес, так и население. Это процесс сложный, так как не на все письма получаем ответы", — сказал Антон Кучухидзе.

По его словам, поборов нелегалов, государство Украина покажет тем самым, что, несмотря на всю критику инвесторов, в этой стране есть эффективная правоохранительная система, есть эффективная судебная система, и в принципе есть эффективная государственная система, которая готова защищать инвестиции.

"В Ukrainian Gambling Council, на базе нашей платформы, мы создали бесплатные юридические консультации для людей по процедуре самоограничения или ограничения членов семьи. В который раз хочу подчеркнуть, что мы как профильная ассоциация не только выступаем в медиа, но и ручками работаем, и надеемся, что этим мы приносим пользу рынку, государству и обществу", — подчеркнул он.

В свою очередь Владислав Кувичкин — руководитель юридического департамента FAVBET отметил, что сфера азартных игр является системообразующей для многих сопутствующих сфер бизнеса. Легализация украинского гемблинга яркий тому пример.

"Еще с конца августа 2019-ого года, когда впервые стало понятно, что руководство страны ведет государство по пути детенизации экономики, и одна из частей данной политики это легализация азартных игр, то уже тогда инвесторы на свой страх и риск начали инвестировать. Не понимая на тот момент, состоится ли голосование в парламенте за легализацию, они начали вкладывать деньги в инфраструктуру, а именно — брать в аренду помещения в отелях, делать ремонт в отелях, закупать оборудование, закупать программное обеспечение, обучать и нанимать персонал (это касается, прежде всего, крупье)", — сказал он.

Кувичкин добавил, что сам по себе игорный бизнес генерирует очень много денег в смежных сферах. По его данным, больше 30 млрд гривен, начиная с августа 2019 года, страна получила разных доходов.

"И налоги, и лицензии, и доходы от тех видов бизнеса, которые обслуживают игорный бизнес. Поэтому, вся критика о том, что правительство не выполнило план по гемблингу, она абсолютно не оправдана. Десятки миллиардов гривен зашли в бюджет страны, как это и обещала власть" — сказал он.

Напомним, игорный бизнес был снова легализован в августе 2020 года — тогда президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в июле Верховной Радой.

Однако далеко не весь рынок азартных игр работает "в белую" и в рамках законодательства. В июле Комиссия по регулированию азартных игр (КРАИЛ) выявила 1 000 веб-сайтов и 100 игорных заведений, предоставляющих услуги без соответствующей лицензии.