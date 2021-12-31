IKEA впервые за три года повышает цены на мебель — в среднем на 9%

Шведская торговая сеть IKEA, которая выпускает мебель и товары для дома, в 2022 году в среднем на 9% поднимет цены на свою продукцию по всему миру. Об этом сообщают "Новости Швеции".

Рост цен по некоторым позициям достигнет 50%. В компании заявили, что это связано с увеличением затрат на сырье, транспорт и глобальные сбои в логистике.

"Впервые с тех пор, как рост затрат начал влиять на мировую экономику, IKEA повысит цены уже в ближайшие недели. Это увеличение является глобальным и в среднем составляет около 9 процентов", — сказала пресс-секретарь IKEA Швеция Сандра Якоб.

В Великобритании цены на мебель уже выросли сразу после Рождества. Некоторые товары подорожали даже более чем на 50%.

"Увеличение цен варьируется от продукта к продукту и от страны к стране в зависимости от инфляционного давления, а также от того, как товарная цепочка и цепочка поставок выглядят для каждой из стран, где мы присутствуем, и отдельных продуктов", — утверждает Сандра Якоб.

О том, что компания повысит цены впервые за три последние года, в IKEA заявили еще в ноябре. Но тогда конкретной информации о размерах увеличения не было.

Прибыль IKEA за год упала на 17%, до 1,4 млрд евро, однако объем продаж вырос на 6% и достиг рекордного показателя в 41,9 млрд евро. По заявлению финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама, 2022 финансовый год для компании будет "не легче", чем 2021 год.

Ранее IKEA предупредила о дефиците товаров, который может продлиться до августа 2022 года: компания будет вынуждена сосредоточиться на поставке в магазины только самой популярной продукции.