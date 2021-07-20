iPhone 13 — что ожидать от новинки Apple

Не так давно мы знакомились с представителями двенадцатых айфонов, но уже в середине сентября 2021 года корпорация Apple намерена представить свое новое детище — линейку смартфонов iPhone 13, в том числе 3 его модификации: pro, pro max и mini. Какие характеристики будут у базовой модели, и чем новинка будет отлична от предыдущей 12 версии?

Характеристики iPhone 13

Предполагается, что у базового iPhone 13 будут следующие характеристики:

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Процессор — новый 5-нанометровый, 8-ядерный и 8-потоковый чипсет Apple А-15 Bionic (производитель: TSMC). Оперативная память — 6 GB. Внутреннее хранилище — 64 (128 или 256) GB. Дисплей — 6,1-дюймовая и 60-герцовая панель Super Retina XDR 60 с максимальной яркостью в 1 200 nt. Функция Always on Display (вывод на дисплей нужной информации без его включения). Функция Touch ID. Основная камера — 2 х 12 mm. Операционная система — iOS 15. Аккумулятор — минимум 2 775 mAh.

Озвученная цена ожидаемого новенького iPhone 13 — 800 $ USA.

Руководство Apple официально заявило, что для предотвращения ажиотажа заказ на производство первой партии моделей линейки iPhone 13 увеличена до 90 000 000 экземпляров.

Обзор новинок iPhone 13

Довольно неожиданно, но будущий смартфон, наверное, получит достаточное количество обновлений, что удивляет не только экспертов, но и поклонников iPhone.

Дизайн

Обращает на себя внимание уменьшенная "челка" или "монобровь". За счет уменьшения размеров фронтальной камеры и датчика Face-ID получилось уменьшить размер этого выреза.

Ожидается, что корпус iPhone 13, форма которого останется прежней, как у 12 версии, станет чуть более толстым (из-за прогнозируемых бОльших габаритных размеров более емкого аккумулятора).

Увеличивается возможность выбора цветовой гаммы корпуса. Теперь их не 2, а 4:

pearl — жемчужно-белый;

matte black — матовый черный;

sunset gold — золотистая бронза;

rose gold — розовое золото.

Однако эти оттенки точно будут доступны для iPhone 13 pro и pro max. В каких из этих цветов будут сделаны базовые модели инсайдерам выяснить пока что не удалось.

Из других изменений в дизайне отчетливо виден еще только одно — динамик звонков подвинули к верхней грани iPhone 13.

Камера

Зачем непонятно, но основным камерам и сенсорам изменили расположение. Теперь они размещаются не вертикально, а горизонтально.

Официально не подтверждается, но ходят слухи, что обе 12 mm камеры будут прикрыты единым тонированным стеклом.

Apple не скрывает, что новый iPhone 13 позволит своим владельцам получать более качественное фото и видео во время активного движения. Этого достигли благодаря повышению стабилизации за счет использования "сдвижной" матрицы. Помимо этого, все модели iPhone 13 будут с улучшенной MagSafe и более широкими возможностями для аэрофотографии.

Процессор и iOS

Под конец скажем несколько слов и о новом процессоре для всех iPhone 13. Apple А15 Bionic, производимый с весны 2021, — это классический чипсет, который заменит абсолютно не нужный для смартфонов по мощности и слишком энергозатратный Silicon M1. Он представляет собой оригинальную компиляцию новых разработок iPad и Mac.

Среди новых фишек iOS 15 iPhone 13 отметим появление возможности "перетягивания" скриншотов, обновление "фоновых звуков" и наличие генератора 2FA-кодов для авторизации.

В заключение предупредим, что даже заявленное руководством Apple наращивание производства может не удовлетворить спрос и создать дефицит, так как эксперты прогнозируют "яблочной тринашке" даже больший успех, чем был у двенадцатых айфонов.