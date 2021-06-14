Новости компаний 1 час назад

"ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco

Сегодня на аутлет-складах Сisco постоянно есть в наличии более 7000 позиций товаров

"ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco "ИТ-Интегратор" запускает первый в Украине аутлет официальной техники Cisco

Компания "ИТ-Интегратор" запускает первый и единственный в Украине аутлет официальной техники производства компании Cisco.

Особенность аутлета заключается в том, что клиентам предлагается восстановленная, стоковая и уцененная техника, которая при этом имеет гарантию и техническую поддержку от производителя. На сайте уже представлен широкий ассортимент разнообразного оборудования, в частности, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, IP-телефоны, точки доступа Wi-Fi.

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Запуск первого онлайн-аутлета позволит компании эффективно конкурировать с "серыми" продавцами, которые распространяют сертифицированное оборудование Cisco, не предоставляя клиентам гарантии и не осуществляя технической поддержки.

"Мы можем предложить самые низкие цены на рынке на качественное, надежное и защищенное оборудования Сisco. Мы пропагандируем ответственную и честную торговлю, и потому призываем не стимулировать "серый" рынок и покупать у авторизованного партнера по лучшим ценам", комментирует вице-президент "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко.

"ИТ-Интегратор" имеет прямое партнерское соглашение с Cisco (Gold Certified Partner, TIER I), поэтому мы единственная в Украине компания, имеющая возможность доступа к Outlet-складов Cisco во всем мире.

Теперь клиенты смогут выбирать нужную технику на сайте https://cisco.outlet.it-integrator.ua/.

Сегодня на аутлет-складах Сisco постоянно есть в наличии более 7000 позиций товаров, которые доступны к отгрузке в ближайшее время. При отсутствии необходимой позиции в онлайн-аутлете, клиенты смогут оставить заявку, после чего менеджеры проверят наличие техники по запросу и предложат лучшие ценовые и логистические условия, чтобы необходимая техника добралась до потребителя быстрее.

СПРАВКА

"ИТ-Интегратор" — крупнейший разработчик и поставщик IT-решений для корпоративного и государственного секторов в Украине. Основные направления работы предприятия — дата-центры, базовая ИТ-инфраструктура, сетевая инфраструктура, информационная безопасность, контакт-центры, системы управления и мониторинга, инженерная инфраструктура, облачные сервисы (SaaS). Компания была основана 5 декабря 2000. "ИТ-Интегратор" — компания №1 на рынке системной интеграции в рейтинге 500 крупнейших украинских компаний авторитетного делового издания "Топ100. Рейтинги крупнейших".

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