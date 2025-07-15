Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллионов договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО), что на 6,45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Моторно (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Подавляющее большинство договоров – 99,6% – были оформлены в электронном виде. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла всего 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.

За первое полугодие 2025 года общая сумма начисленных страховых платежей по договорам ОСАГО составила 10,5 млрд грн, что на 122,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средняя страховая премия по заключенным договорам ОСАГО составила 3046,9 грн, что на 137,5% превышает аналогичный показатель 2024 года (1282,9 грн).

Лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО по итогам первого полугодия 2025 года стала страховая компания "ТАС".

За отчетный период страховые компании осуществили выплаты страхового возмещения на сумму более 2,8 млрд грн и урегулировали 72374 требования пострадавших в ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество урегулированных требований возросло на 2,2%, общий объем выплаченного возмещения — на 24,58%.

Средний размер страхового возмещения по требованиям пострадавших за 6 месяцев 2025 года составляет 39858,9 грн, что на 21,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (32700 грн).

Как отметили в МТСБУ, в течение первого полугодия 2025 года водители существенно активнее использовали Европротокол для оформления ДТП. Количество урегулированных требований с применением этого инструмента выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего за январь-июнь 2025 года страховыми компаниями было урегулировано 31783 случая ДТП по Европротоколом, а сумма выплаченных компенсаций пострадавшим составила более 769,9 млн. грн.

Напомним, МТСБУ во втором квартале 2025 года произвело 7 211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.