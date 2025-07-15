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Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

мужчина, женщина, документы
В этом году страховщики заключили более 3,4 миллиона договоров. / Freepik

За январь-июнь 2025 года страховыми компаниями Украины было заключено более 3,4 миллионов договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО), что на 6,45% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Моторно (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

Подавляющее большинство договоров – 99,6% – были оформлены в электронном виде. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года доля электронных договоров составляла всего 74,8% от общего количества заключенных договоров ОСАГО.

Фото 2 — Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

За первое полугодие 2025 года общая сумма начисленных страховых платежей по договорам ОСАГО составила 10,5 млрд грн, что на 122,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средняя страховая премия по заключенным договорам ОСАГО составила 3046,9 грн, что на 137,5% превышает аналогичный показатель 2024 года (1282,9 грн).

Фото 3 — Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

Лидером по количеству заключенных договоров ОСАГО по итогам первого полугодия 2025 года стала страховая компания "ТАС".

Фото 4 — Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

За отчетный период страховые компании осуществили выплаты страхового возмещения на сумму более 2,8 млрд грн и урегулировали 72374 требования пострадавших в ДТП. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество урегулированных требований возросло на 2,2%, общий объем выплаченного возмещения — на 24,58%.

Фото 5 — Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

Средний размер страхового возмещения по требованиям пострадавших за 6 месяцев 2025 года составляет 39858,9 грн, что на 21,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года (32700 грн).

Фото 6 — Украинские страховщики за первое полугодие 2025 года заключили более 3,4 миллиона договоров ОСГПО: детали

Как отметили в МТСБУ, в течение первого полугодия 2025 года водители существенно активнее использовали Европротокол для оформления ДТП. Количество урегулированных требований с применением этого инструмента выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Всего за январь-июнь 2025 года страховыми компаниями было урегулировано 31783 случая ДТП по Европротоколом, а сумма выплаченных компенсаций пострадавшим составила более 769,9 млн. грн.

Напомним, МТСБУ во втором квартале 2025 года произвело 7 211 регламентных выплат из Фонда защиты пострадавших на общую сумму 366,9 миллиона гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем выплат вырос на 180%, а их количество — на 222%.

Автор:
Татьяна Ковальчук