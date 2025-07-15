Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ), що на 6,45% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Моторно (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Переважна більшість договорів — 99,6% — були оформлені в електронному вигляді. Для порівняння: у першому півріччі 2024 року частка електронних договорів становила лише 74,8% від загальної кількості укладених договорів ОСЦПВ.

За перше півріччя 2025 року загальна сума нарахованих страхових платежів за договорами ОСЦПВ склала 10,5 млрд грн, що на 122,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Середня страхова премія за укладеними договорами ОСЦПВ становила 3046,9 грн, що на 137,5% перевищує аналогічний показник 2024 року (1282,9 грн).

Лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ за підсумками першого півріччя 2025 року стала страхова компанія "ТАС".

Упродовж звітного періоду страхові компанії здійснили виплати страхового відшкодування на суму понад 2,8 млрд грн та врегулювали 72374 вимоги постраждалих у ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року: кількість врегульованих вимог зросла на 2,2%, загальний обсяг виплаченого відшкодування — на 24,58%.

Середній розмір страхового відшкодування за вимогами постраждалих за 6 місяців 2025 року становить 39858,9 грн, що 21,9% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (32700 грн).

Як зазначили в МТСБУ, упродовж першого півріччя 2025 року водії суттєво активніше використовували Європротокол для оформлення ДТП. Кількість врегульованих вимог із застосуванням цього інструменту зросла на 25,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом за січень–червень 2025 року страховими компаніями було врегульовано 31783 випадки ДТП за Європротоколом, а сума виплачених компенсацій постраждалим склала понад 769,9 млн грн.

Нагадаємо, МТСБУ у другому кварталі 2025 року здійснило 7 211 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 366,9 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг виплат зріс на 180%, а їх кількість — на 222%.