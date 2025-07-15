Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,84

+0,05

EUR

48,90

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,75

41,67

EUR

49,24

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

чоловік, жінка, документи
Цьогоріч страховики уклали понад 3,4 мільйонів договорів. / Freepik

За січень-червень 2025 року страховими компаніями України було укладено понад 3,4 мільйона договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ), що на 6,45% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Моторно (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Переважна більшість договорів — 99,6% — були оформлені в електронному вигляді. Для порівняння: у першому півріччі 2024 року частка електронних договорів становила лише 74,8% від загальної кількості укладених договорів ОСЦПВ.

Фото 2 — Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

За перше півріччя 2025 року загальна сума нарахованих страхових платежів за договорами ОСЦПВ склала 10,5 млрд грн, що на 122,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Середня страхова премія за укладеними договорами ОСЦПВ становила 3046,9 грн, що на 137,5% перевищує аналогічний показник 2024 року (1282,9 грн).

Фото 3 — Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

Лідером за кількістю укладених договорів ОСЦПВ за підсумками першого півріччя 2025 року стала страхова компанія "ТАС".

Фото 4 — Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

Упродовж звітного періоду страхові компанії здійснили виплати страхового відшкодування на суму понад 2,8 млрд грн та врегулювали 72374 вимоги постраждалих у ДТП. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року: кількість врегульованих вимог зросла на 2,2%, загальний обсяг виплаченого відшкодування — на 24,58%.

Фото 5 — Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

Середній розмір страхового відшкодування за вимогами постраждалих за 6 місяців 2025 року становить 39858,9 грн, що 21,9% більше ніж в аналогічному періоді 2024 року (32700 грн).

Фото 6 — Українські страховики за перше півріччя 2025 року уклали понад 3,4 мільйонів договорів ОСЦПВ: деталі

Як зазначили в МТСБУ, упродовж першого півріччя 2025 року водії суттєво активніше використовували Європротокол для оформлення ДТП. Кількість врегульованих вимог із застосуванням цього інструменту зросла на 25,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Загалом за січень–червень 2025 року страховими компаніями було врегульовано 31783 випадки ДТП за Європротоколом, а сума виплачених компенсацій постраждалим склала понад 769,9 млн грн.

Нагадаємо, МТСБУ у другому кварталі 2025 року здійснило 7 211 регламентних виплат із Фонду захисту потерпілих на загальну суму 366,9 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг виплат зріс на 180%, а їх кількість — на 222%.

Автор:
Тетяна Ковальчук