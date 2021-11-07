Из Киева — в Палангу: Wizz Air откроет новый авиарейс в Литву

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявила об открытии с 29 марта 2022 года прямого рейса из аэропорта "Киев" ("Жуляны") на литовский морской курорт Паланга, который расположен на берегу Балтийского моря, сообщает ЦТС.

По информации издания, этот рейс позволит также быстро добраться до портового города Клайпеда, который находится в 35 км от аэропорта Паланга, передает avianews.com.

Согласно обнародованному графику, Wizz Air будет проводить рейсы Киев — Паланга дважды в неделю, во вторники и субботу.

Расписание рейсов Wizz Air Киев — Паланга — Киев:

– вылет из Киева в 12:35, прибытие в Палангу в 14:20, вторник, суббота;

– вылет из Паланги в 14:55, прибытие в Киев в 16:35, вторник, суббота.

Минимальная заявленная цена авиабилетов начинается от 809 грн в одну сторону. В эту стоимость входит только перевозка небольшой ручной клади.

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Габариты ручной клади, согласно правилам, не должны превышать 40х30х20 см, а вес — 10 кг.

В настоящее время сеть Wizz Air из Украины в Литву включает маршруты Киев — Вильнюс, Львов — Вильнюс и Киев — Паланга.

Ранее сообщалось, что авиакомпания WizzAir запустит 26 новых маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова и увеличит частоту рейсов на 25 существующих маршрутах из Украины.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение об общем авиационном пространстве.

Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание такого соглашения как с Украиной, так и с еще тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром.