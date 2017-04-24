Из Украины в Польшу пустят еще один поезд

24 апреля 2017, 10:10
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Поезд из Ковеля в польский Холм могут запустить уже в мае, цена проезда от 130 грн

Увеличить картинку Фото ЦТС

В конце мая или в начале июня по маршруту Ковель-Ягодин-Холм должен быть запущен двухвагонный поезд, рассчитанный на 182 пассажира, еще 10 мест будет отдано обслуживающему персоналу. Ориентировочное время в пути составит 2 часа, а цена билетов — 130-150 грн. Об этом сообщил и.о. начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Иван Груник.

Рельсовый автобус будет курсировать ежедневно, ориентировочное время отправления из Ковеля — 11:50. Остановки на промежуточных остановках не предусмотрены. Пограничный контроль, как и в случае с поездом Киев-Перемышль, будет осуществляться во время движения поезда.

Сообщается, что во избежание случаев контрабанды, будет осуществляться видеонаблюдение за пассажирами. Выявленных контрабандистов грозятся высаживать на пункте пропуска "Ягодин". Отмечается, что для работников таможенной и пограничной служб на станции "Ковель" даже оборудовали три отдельных комнаты.

В ОГА информируют, что в мае должно состояться совещание с представителями польской стороны, на котором будут согласованы все вопросы, после чего ж/д сообщение между Ковелем и Холмом будет запущено. Также актуальной остается задача продления данного железнодорожного маршрута до Люблина.

Напомним, этот вопрос обсуждался еще в феврале текущего года. Предполагалось, что реализация проекта станет возможна уже летом 2017 года.

По материалам: Центр транспортных стратегий
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Теги: укрзалізниця , железная дорога , польша

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