Як побудувати кар’єру в гемблінг-індустрії. Безкоштовний вебінар від LoginCasino.com.ua

У зв’язку з легалізацією грального бізнесу в Україні актуальності набирає тема працевлаштування у сфері гемблінгу. Перше профільне ділове видання про гральний бізнес LoginCasino.com.ua запрошує до участі у вебінарі на тему "Як побудувати кар'єру в гемблінг-індустрії".

Участь в онлайн-заході безкоштовна.

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Дата проведення — 18 травня, початок — о 17:00 (за київським часом).

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У межах онлайн-зустрічі експерти обговорять розвиток грального бізнесу в Україні і те, яким чином його легалізація відіб'ється на ринку праці, які професії будуть найбільш затребуваними та які вимоги висуватимуть рекрутери до кандидатів. Слухачі дізнаються, як зайти в гемблінг, успішно пройти співбесіду та як слід відповідати на складні запитання рекрутера і роботодавця.

Цей вебінар буде надзвичайно корисним для вас, якщо ви зацікавлені в таких темах:

як стартувати і розвиватися в гемблінгу без досвіду;

з якими складнощами доведеться зіткнутись під час роботи;

як підготуватись до технічного інтерв’ю;

як викликати зацікавлення рекрутера та отримати запрошення на роботу;

які документи треба підготувати перед релокейтом та багато іншого.

СПІКЕРИ ТА ТЕМИ НАШОГО ВЕБІНАРУ

Марина Запольська, експерт у галузі рекрутингу з 17-річним стажем, генеральний менеджер рекрутингової компанії Talentgrator. Закривала унікальні вакансії в сферах iGaming, GameDev, fintech, e-commerce, машинобудування в країнах Європи та пострадянського простору.

ТЕМА: Релокейт до іншої країни

- як проаналізувати компанію перед прийняттям рішення, щоб потім не шкодувати;

- які документи варто підготувати;

- як поміняти компанію під час перебування в іншій країні.

Анастасія Тітікова, сертифікований бізнес-коуч ECF із 10-річним досвідом роботи в управлінні персоналом. Співпрацювала з великими міжнародними компаніями в галузі аудиту та консалтингу (Big4), державним сектором, IT, gambling.

ТЕМА: Як стартувати і розвиватися новачкові в гемблінгу

- найзатребуваніші професії сьогодні;

- важливі особистісні якості для здобувача;

- складнощі і виклики в роботі.

Ірина Лісовська, Head of People в TruePlay.io, засновниця співтовариства Recruiters TechCamp та спікер конференцій на тему гемблінгу, сім років працює в азартній ніші, два з них — у Coingaming.

ТЕМА: Як знайти роботодавця і сподобатися рекрутеру

- як уникнути факапів з інтерв'юером і рекрутером;

- як представитися і викликати до себе інтерес;

- як підготуватися до технічного інтерв'ю.

Відвідавши вебінар, ви отримаєте ексклюзивні та ефективні поради, тільки реальні кейси, розбір проблемних ситуацій та варіанти їх вирішення, доступ до панельної дискусії, де зможете поставити ваші запитання.

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