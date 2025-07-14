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Компенсация за размещение ВПЛ: правительство утвердило новые правила для бизнеса
Кабмин утвердил порядок компенсации за жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные при безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предоставивших бесплатное жилье.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Департамента коммуникаций секретариата Кабмина.
Кто имеет право на компенсацию?
Право имеют:
- юридические лица (независимо от формы собственности);
- физические лица-предприниматели
Компенсация предоставляется, если размещены ВПЛ, которые:
- выехали с оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют иного жилья;
- имеют разрушенное или непригодное жилье (подтвержденное в реестре поврежденного имущества) .
Что компенсирует государство?
Государство компенсирует юрлицам и ФЛП:
- стоимость жилищно-коммунальных услуг – в пределах социальных норм;
- расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо в пределах норм .
Когда компенсацию не дают?
Компенсация за потребленные жилищно-коммунальные услуги не предоставляется, если:
- ВПЛ уже получает иную компенсацию, льготы или субсидию;
- ВПЛ получает государственную поддержку на аренду жилья по другой программе;
- ВПЛ находится за границей более 30 дней;
- человек не проживает по указанному адресу более 30 дней;
- в заявлении указана недостоверная информация.
Как подать заявление на компенсацию?
С 1 июля 2025 подать заявление на компенсацию можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого необходима электронная подпись или другое средство электронной идентификации. Следует отметить, что указанный в заявлении адрес должен совпадать с адресом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
Программа поддерживает тех, кто помогает ВПЛ, предоставляя жилье бесплатно/ Компенсация покроет часть расходов и сделает эту поддержку более устойчивой .
Напомним, в ряд принял решение, позволяющее проводить дистанционное обследование жилья внутри перемещенных лиц в зонах активных боевых действий и оккупированных территориях для ускорения выплат по программе "Восстановление".