Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

--0,04

EUR

48,84

--0,13

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,25

49,05

Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компенсация за размещение ВПЛ: правительство утвердило новые правила для бизнеса

монеты, дом
Правительство утвердило порядок компенсации за жилищно-коммунальные услуги. / Freepik

Кабмин утвердил порядок компенсации за жилищно-коммунальные услуги и энергоносители, потребленные при безвозмездном размещении внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Новые правила касаются юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предоставивших бесплатное жилье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Департамента коммуникаций секретариата Кабмина.

Кто имеет право на компенсацию?

Право имеют:

  • юридические лица (независимо от формы собственности);
  • физические лица-предприниматели

Компенсация предоставляется, если размещены ВПЛ, которые:

  • выехали с оккупированных или прифронтовых территорий и не имеют иного жилья;
  • имеют разрушенное или непригодное жилье (подтвержденное в реестре поврежденного имущества) .

Что компенсирует государство?

Государство компенсирует юрлицам и ФЛП:

  • стоимость жилищно-коммунальных услуг – в пределах социальных норм;
  • расходы на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо в пределах норм .

Когда компенсацию не дают?

Компенсация за потребленные жилищно-коммунальные услуги не предоставляется, если:

  • ВПЛ уже получает иную компенсацию, льготы или субсидию;
  • ВПЛ получает государственную поддержку на аренду жилья по другой программе;
  • ВПЛ находится за границей более 30 дней;
  • человек не проживает по указанному адресу более 30 дней;
  • в заявлении указана недостоверная информация.

Как подать заявление на компенсацию?

С 1 июля 2025 подать заявление на компенсацию можно через личный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины. Для этого необходима электронная подпись или другое средство электронной идентификации. Следует отметить, что указанный в заявлении адрес должен совпадать с адресом фактического проживания ВПЛ, указанным в справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Программа поддерживает тех, кто помогает ВПЛ, предоставляя жилье бесплатно/ Компенсация покроет часть расходов и сделает эту поддержку более устойчивой .

Напомним, в ряд принял решение, позволяющее проводить дистанционное обследование жилья внутри перемещенных лиц в зонах активных боевых действий и оккупированных территориях для ускорения выплат по программе "Восстановление".

Автор:
Татьяна Ковальчук