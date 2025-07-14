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Компенсація за розміщення ВПО: уряд затвердив нові правила для бізнесу
Кабмін затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нові правила стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надали безкоштовне житло.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну
Хто має право на компенсацію?
Право мають:
- юридичні особи (незалежно від форми власності);
- фізичні особи-підприємці
Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:
- виїхали з окупованих чи прифронтових територій і не мають іншого житла;
- мають зруйноване або непридатне житло (підтверджене в реєстрі пошкодженого майна).
Що компенсує держава?
Держава компенсує юрособам та ФОПам:
- вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;
- витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм.
Коли компенсацію не надають?
Компенсація за спожиті житлово-комунальні послуги не надається, якщо:
- ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;
- ВПО отримує державну підтримку на оренду житла за іншою програмою;
- ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів;
- людина не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;
- у заяві вказана недостовірна інформація.
Як подати заяву на компенсацію?
З 1 липня 2025 року подати заяву на компенсацію можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. Варто зазначити, що вказана в заяві адреса має збігатися з адресою фактичного проживання ВПО, яка зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Програма підтримує тих, хто допомагає ВПО, надаючи житло безкоштовно/ Компенсація покриє частину витрат і зробить цю підтримку більш стійкою.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, що дозволяє проводити дистанційне обстеження житла внутрішньо переміщених осіб у зонах активних бойових дій та окупованих територіях для прискорення виплат за програмою “єВідновлення”.