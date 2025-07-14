Компенсація за розміщення ВПО: уряд затвердив нові правила для бізнесу

Кабмін затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нові правила стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надали безкоштовне житло.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну

Хто має право на компенсацію?

Право мають:

юридичні особи (незалежно від форми власності);

фізичні особи-підприємці

Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:

виїхали з окупованих чи прифронтових територій і не мають іншого житла;

мають зруйноване або непридатне житло (підтверджене в реєстрі пошкодженого майна) .

Що компенсує держава?

Держава компенсує юрособам та ФОПам:

вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм;

витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм .

Коли компенсацію не надають?

Компенсація за спожиті житлово-комунальні послуги не надається, якщо:

ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію;

ВПО отримує державну підтримку на оренду житла за іншою програмою;

ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів;

людина не проживає за вказаною адресою понад 30 днів;

у заяві вказана недостовірна інформація.

Як подати заяву на компенсацію?

З 1 липня 2025 року подати заяву на компенсацію можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. Варто зазначити, що вказана в заяві адреса має збігатися з адресою фактичного проживання ВПО, яка зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Програма підтримує тих, хто допомагає ВПО, надаючи житло безкоштовно/ Компенсація покриє частину витрат і зробить цю підтримку більш стійкою.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, що дозволяє проводити дистанційне обстеження житла внутрішньо переміщених осіб у зонах активних бойових дій та окупованих територіях для прискорення виплат за програмою “єВідновлення”.