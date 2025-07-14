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Компенсація за розміщення ВПО: уряд затвердив нові правила для бізнесу

монети, будинок
Уряд затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги. / Freepik

Кабмін затвердив порядок компенсації за житлово-комунальні послуги та енергоносії, спожиті під час безоплатного розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Нові правила стосуються юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надали безкоштовне житло.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Департаменту комунікацій секретаріату Кабміну

Хто має право на компенсацію?

Право мають:

  • юридичні особи (незалежно від форми власності); 
  • фізичні особи-підприємці

Компенсація надається, якщо розміщені ВПО:

  • виїхали з окупованих чи прифронтових територій і не мають іншого житла; 
  • мають зруйноване або непридатне житло (підтверджене в реєстрі пошкодженого майна).

Що компенсує держава?

Держава компенсує юрособам та ФОПам:

  • вартість житлово-комунальних послуг — у межах соціальних норм; 
  • витрати на скраплений газ, тверде чи рідке пічне паливо — у межах норм.

Коли компенсацію не надають?

Компенсація за спожиті житлово-комунальні послуги не надається, якщо:

  • ВПО вже отримує іншу компенсацію, пільги чи субсидію; 
  • ВПО отримує державну підтримку на оренду житла за іншою програмою; 
  • ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів; 
  • людина не проживає за вказаною адресою понад 30 днів; 
  • у заяві вказана недостовірна інформація.

Як подати заяву на компенсацію?

З 1 липня 2025 року подати заяву на компенсацію можна через особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібен електронний підпис або інший засіб електронної ідентифікації. Варто зазначити, що вказана в заяві адреса має збігатися з адресою фактичного проживання ВПО, яка зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Програма підтримує тих, хто допомагає ВПО, надаючи житло безкоштовно/ Компенсація покриє частину витрат і зробить цю підтримку більш стійкою.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, що дозволяє проводити дистанційне обстеження житла внутрішньо переміщених осіб у зонах активних бойових дій та окупованих територіях для прискорення виплат за програмою “єВідновлення”. 

Автор:
Тетяна Ковальчук