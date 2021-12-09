Кабмин назначил бизнес-омбудсменом бывшего посла Канады Романа Ващука

В четверг, 9 декабря, Кабинет министров утвердил решение об избрании нового бизнес-омбудсмена Украины — им станет гражданин Канады Роман Ващук.

"С 1 января 2022 года эту должность будет занимать Роман Ващук, канадский дипломат, посол Канады в Украине с 2014 по 2019 год", — говорится в сообщении Кабмина.

Бизнес-омбудсмен — институция, которая помогает в большей части малому и среднему бизнесу в досудебном порядке оспаривать незаконные действия контролирующих органов.

Роман Ващук — уроженец Торонто. Он из семьи украинцев, которые эмигрировали в Канаду после Второй мировой войны.

С 1987 года Ващук был на дипломатической работе в Министерстве иностранных дел Канады. В 1988-1991 годах — сотрудник канадского посольства в СССР. С 1994 по 1998 год был советником в канадском посольстве в Киеве. С 2014 по 2019 год — посол Канады в Украине. 1 ноября 2019 года Ващук завершил миссию посла в связи с выходом на пенсию.

Напомним, в Верховную Раду вносили законопроект, который расширяет возможности бизнес-омбудсмена для защиты бизнеса, определяет более четкий порядок рассмотрения жалоб, закрепляет независимый статус учреждения бизнес-омбудсмена как неправительственной неприбыльной организации в отличие статуса консультативного органа при Кабинете Министров. Но пока изменений не произошло — бизнес-омбудсмена Украины по-прежнему утверждает Кабмин.

Ранее эту должность занимал бывший мэр Варшавы, член парламента Польши Марчин Свенчицкий. В эксклюзивном интервью Delo.ua он высоко оценил бизнес-потенциал Украины и был уверен, что после карантина страна все равно будет привлекательной для инвестиций, так как у нее есть перспективы для развития различных сфер, особенно агропромышленности и IT.