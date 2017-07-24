Как агрохолдинг "Мрия" отстаивает свои права на землю в суде

В августе 2014 года агрохолдинг "Мрия" сообщил о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

С февраля 2015 года контроль над активами "Мрии" перешел к ее кредиторам — преимущественно европейским и американским инвесторам, которые приняли решение сохранить агрохолдинг. В начале февраля 2015 года был назначен новый менеджмент "Мрии", а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет $1,1 млрд.

Однако, новым владельцам удалось получить контроль не над всеми бывшими активами "Мрии". Что сейчас происходит в компании и как новые владельцы отстаивают свои права на активы?

В начале этого года в компании заявили, что "Мрие" по закону удалось вернуть контроль над 10 компаниями. На каком этапе находится сейчас этот процесс?

Как оказалось, на самом сложном. Вернуть активы юридически и физически — две абсолютно разные вещи. К сожалению, в Украине наличие всех документов, подтверждающих законность права собственности, пока не гарантирует физического контроля над активами и возможность их беспрепятственного использования. Яркий пример — наше АТП в г. Хоростков, к которому мы не имеем доступа уже год. Объект был захвачен вооруженными людьми, по нашим данным, нанятыми бывшими собственниками "Мрии", и по сей день ими удерживается. С этими же "спортсменами" мы столкнулись и на полях, право аренды которых было возвращено "Мрие" решением Комиссии при Минюсте по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации. В связи с попытками физически не пустить нашу технику на эти поля, а также неоднократными угрозами в адрес наших сотрудников, мы были вынуждены прибегнуть к услугам специализированной охранной фирмы. Адекватный ответ на их действия сильно не устроил наших оппонентов, и они развернули целую пиар-кампанию, окрестив нашу охрану "титушками" и "сепаратистами", а нас — "рейдерами". При этом досталось и органам власти: любая инстанция, вынесшая решение не в интересах Гут и их менеджеров, будь то суд, комиссия или полиция — тут же обвиняется ими в "пособничестве рейдерству". Оппоненты отработали простую схему — все, кто хоть каким-либо образом помогает "Мрие" или просто поступает по закону — сразу подвергаются публичной черной критике и давлению в виде заказных митингов, демонстраций. Гуты серьезно подошли к вопросу, даже несколько интернет-ресурсов создали. Такой вот способ давления.

И этот способ давления работает?

Мы сейчас пожинаем плоды многолетнего злоупотребления власти и государственных органов своими полномочиями — результатом этого стало тотальное недоверие. К сожалению, это недоверие распространяется и на ситуации, когда структуры действуют по закону и выполняют свои непосредственные функции. В такой ситуации нашим оппонентам легко манипулировать "зрадой", причем этот термин подходит практически к любой ситуации.

В прошлом месяце Хозяйственный суд в Запорожской области вернул компании технику. Что это за техника?

Суд первой инстанции удовлетворил наш иск о признании недействительными договоров купли-продажи техники, которая фактически принадлежит уже раз обманутым кредиторам. Но тут история повторяется. Когда мы физически сможем вернуть технику, непонятно, так как оппоненты не намерены сдаваться. Речь идет о продаже "Деливери Трейду" (директором которой являлся Александр Крючков, отчим Владислава Луговского — на тот момент директора Агрохолдинга "Мрия") порядка 600 позиций из более 1 000 единиц, которые бывшие собственники "Мрии" вывели из компании. Согласно документам купли-продажи их стоимость составляет 170 млн грн. Затягивая переговоры, предлагая свои условия реструктуризации долга компании в 1,3 млрд долл., Гуты параллельно выводили не только землю, но и технику. Несколько десятков единиц уже обнаружено, они находятся сейчас в Виннице. Это та техника, которая была на ответственном хранении как раз на АТП в Хоросткове. Ее "Деливери Трейд", несмотря на арест, "смог" продать компании "Профит Контроль", директором которой является Дмитрий Бабинчук, родной брат бывшего директора транспортного департамента "Мрии" при Гутах.

Есть ли еще земельные активы, которые компания не полностью вернула под свой контроль?

Есть, например, один из активов, которые нам удалось вернуть — это права аренды на 5 тыс. га земли в четырех областях, где работает компания. На момент возврата часть этих незаконно выведенных земель была уже перепродана и обрабатывалась. Например, хмельницкая "Перлина Поділля" приобрела у Гут более 300 га, а после возврата земли "Мрие" заявила, что стала "жертвой земельных рейдеров" под покровительством все той же Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации. Но "Перлина Поділля" забыла упомянуть тот факт, что права аренды она приобрела зная, что земля краденая. "Мрия" с начала 2015 года открыто сообщала обо всех случаях незаконного отчуждения своих активов и параллельно обжаловала эти действия в установленном законом порядке. Мы неоднократно призывали коллег по агросектору не соглашаться на сомнительные противозаконные предложения, предупреждая, что права аренды подставных фирм на выведенные земли являются спорными. Не знать обо всех возможных рисках покупки таких прав директор "Перлини Поділля" просто не мог, ведь он лично присутствовал на встрече с участием руководства района, налоговой, фермеров, на которой мы открыто рассказали о проблеме незаконного отчуждения земель "Мрии" и намерении отстаивать свои права.

Что делает компания, чтобы предотвратить злоупотребления?

Мы уже усилили охрану наших объектов, воспользовавшись услугами Национальной полиции охраны и нескольких частных охранных компаний. Мы понимаем, что и некоторые наши поля, в основном возвращенные "Мрие" земли, нам также придется убирать с физической охраной, и это наверняка станет поводом для новых манипуляций со стороны Гут. Мы к этому готовы. "Мрия" действует исключительно в рамках закона и того же требуем от наших подрядчиков. Все наши контрагенты имеют соответствующие разрешительные документы, лицензии и т. д.