Как автоматизировать процессы логистики при помощи диджитализации

Диджитализация процессов логистики является неотъемлемой частью развития и масштабирования компании. Это возможность внедрить новые инструменты, автоматизировать многие процессы и улучшить взаимоотношение между компанией, посредниками и клиентами. Давайте разберемся, как это происходит.

Что дает диджитализация логистики

Внедрение современных технологий в сферу логистики существенно влияет на рост компании и эффективность ее деятельности. Диджитализация позволяет устранить рутинные процессы, автоматизировать многие действия, упростить документооборот и отчетности, свести вероятность ошибок к минимуму. Кроме того, современные инструменты расширяют возможности компании, позволяя внедрять новые инструменты. Вот что дает диджитализация логистики:

простой документооборот, где многие процессы сводятся к автоматическому заполнению;

полный контроль над складской работой, оптимизация выгрузки и погрузки;

контроль в реальном времени исполнителя: клиент может отслеживать свой груз, логистическая компания — маршрут;

удобная работа с клиентами: пользователь может сам оформлять перевозку груза без участия менеджера, выбирая дату, время и другие параметры;

оптимизация работы компании, снижение издержек на организацию работы, упрощение бюрократических процедур;

опережение конкурентов благодаря внедрению интернета вещей, новых способов доставки, роботизации;

предоставление более качественных услуг, улучшение позиционирования на рынке;

повышение лояльности клиентов и узнаваемости бренда.

Это далеко не все возможности, которые открываются перед компанией благодаря внедрению диджитал-инструментов. Благодаря гибкому набору инструментов диджитализация позволяет решать практически любые задачи предприятия.

Какие инструменты внедряются

Все зависит от того, какие задачи ставит компания. Каждый инструмент выполняет конкретную роль и призван упростить, облегчить, свести к автоматизации. Компании-разработчики детально изучают особенности сферы логистики, бизнеса и конкретной компании, чтобы предложить оптимальные инструменты для решения поставленных задач. Внедряются совершенно любые диджитал-инструменты, позволяющие улучшить работу компании. Вот несколько примеров:

приложение для клиентов: позволяет клиенту оформить доставку груза, самостоятельно выбрать все параметры и отслеживать в реальном времени передвижение;

связь с менеджером — инструмент, позволяющий быстро связаться с менеджером и получить ответы на свои вопросы;

роботизация: внедрение систем и механизмов на предприятие, заменяющих ручной труд;

интернет вещей: подключение физических устройств для контроля работы предприятия и управления ими онлайн, например, датчик контроля топлива в автомобилях, позволяющий контролировать маршрут и исключать хищение топлива;

инструменты документооборота: автозаполнение стандартных бланков, система штрих-кодов на складах, цифровые подписи;

сбор отчетности: инструменты для сведения всех отчетов в единую систему, аналитика и контроль деятельности компании.

Это лишь капля в море. Главная особенность диджитализации сферы логистики в том, что можно внедрять любые инструменты, разрабатывать уникальные решения под конкретные задачи.

Этапы внедрения логистических систем в бизнес

Внедрение логистических систем и инструментов в бизнес — длительный процесс. Самостоятельно компания сделать его не сможет. Нужны специалисты, которые смогут разработать детальный план, понять задачи бизнеса и сделать инструменты, которые помогут их решить. Одной из таких компаний является Wezom. Специалисты детально изучают сферу деятельности компании, конкурентов, целевую аудиторию, потребности. На фоне полученных данных составляются задачи, которые должна решать диджитализация. Далее подбирается стек технологий, позволяющих реализовать инструменты.

Коробочных решений не существует. Специалисты могут использовать WMS и TMS системы, но нередко они индивидуально разрабатываются под конкретную компанию. Программисты делают инструменты для логистической компании, которые будут решать поставленные задачи. Дизайнеры готовят понятный стилизованный интерфейс, чтобы пользователям было комфортно работать с новыми инструментами. Далее технологии постепенно внедряются в производство.

Стоит отметить, что процесс внедрения новых технологий не влияет на работоспособность предприятия, не останавливает и даже не замедляет его. Все делается постепенно. Сотрудники проходят обучение, и многие процессы автоматизируются и сводятся к простым действиям. Главная задача диджитализации — решение конкретных задач бизнеса.

Заключение

Автоматизация процессов компании при помощи диджитализации — это путь к росту и масштабированию. Упрощение работы с клиентами, снижение нагрузки менеджеров, уменьшение расходов, оптимизация работы склада, организация доставки груза в автоматическом режиме позволяют вывести компанию на новый уровень. В итоге повышается лояльность клиентов, снижаются расходы, а доходность компании растет за счет прибавления новых клиентов и удержания имеющихся. Рано или поздно все логистические компании пройдут путь диджитализации, так зачем же отставать? Действуйте и внедряйте новые технологии в производственные процессы.