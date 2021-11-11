Как эффективно бороться с информационными атаками на бизнес: советы юриста

В эпоху повсеместного доступа к интернету массовое распространение информации не составляет большого труда. Написал, кликнул, где нужно, и готово — мысли человека уже отображены в телеграм-канале, посте в Facebook или на форуме. А если приложить чуть больше усилий, можно сделать сайт и выкладывать туда информацию без привязки к каким-либо сервисам и их внутренним правилам.

Такая простота делает общество свободнее в высказываниях. В то же время это способствует созданию немалого количества фейковых материалов, которые не соответствуют журналистским стандартам и моральным нормам.

Не стоят в стороне отдельные интернет-издания, готовые за $500 опубликовать результаты "расследования", построенного на неправдивых данных и содержащих откровенную ложь о человеке, его близких и деле жизни.

К сожалению, законодательство Украины содержит достаточно слабые рычаги для внесудебного противодействия массовым публикациям, которые посягают на репутацию человека либо компании.

Все эти факторы дают простор для организации информационных атак, цель которых, по сути, одна — навредить.

Кто же выигрывает от таких нападок? Список довольно широк:

бывшие или нынешние работники компании , которые достаточно хорошо знают "внутреннюю кухню" работодателя и при этом недовольны своим вознаграждением, увольнением, отношением к себе и другими аспектами работы;

, которые достаточно хорошо знают "внутреннюю кухню" работодателя и при этом недовольны своим вознаграждением, увольнением, отношением к себе и другими аспектами работы; клиенты, контрагенты и подрядчики , которые имеют негативный опыт работы с человеком/компанией в виде невыполнения обязательств и/или не могут добиться положительного для себя результата в судебном порядке;

, которые имеют негативный опыт работы с человеком/компанией в виде невыполнения обязательств и/или не могут добиться положительного для себя результата в судебном порядке; работники, контрагенты и подрядчики , которые во время или после окончания работы с человеком/компанией, получив определённую чувствительную информацию или данные об их финансовом состоянии, решили заработать на шантаже с вымогательством денег за отказ от начала или прекращения уже начатой информационной атаки;

, которые во время или после окончания работы с человеком/компанией, получив определённую чувствительную информацию или данные об их финансовом состоянии, решили заработать на шантаже с вымогательством денег за отказ от начала или прекращения уже начатой информационной атаки; рейдеры , которые заинтересованы "отжать" бизнес; а также

, которые заинтересованы "отжать" бизнес; а также конкуренты, которые задались целью работать против человека/компании ради захвата доли рынка при помощи одного из инструментов в виде ослабления/уничтожения репутации последних.

Но кем бы ни были ваши оппоненты, скорее всего, вы не будете ожидать от них информационной атаки.

Это будет неожиданно. Еще вчера всё было хорошо, а сегодня на сайтах размещена информация о том, что ваш бизнес финансирует терроризм, а вы — мошенник. Пока вы думаете, что с этим делать, уже собирается пресс-конференция, на которой несколько человек с уверенным видом будут читать с бумажки о том, какой вы плохой гражданин своей страны, и призывать правоохранителей обратить на вас пристальное внимание. А потом к вам приходят домой и/или в офис с обысками, повторяя слово в слово те обвинения, которые вы недавно слушали о себе в публичном пространстве.

Такая ситуация выглядит как сюжет не очень хорошего фильма, но это реальная история из нашей практики. Учитывая наработанный нами опыт, для предупреждения информационных атак, а также оперативного реагирования на них, мы рекомендуем следующее.

Внедрять периодический мониторинг публичных источников

Проверка упоминаний в интернете о клиенте и его бизнесе (в том числе менеджменте и акционерах) нужна для того, чтобы быть в курсе актуальной информации (как позитивной, так и негативной) вокруг них. Для автоматизации такого мониторинга можно использовать специальные сервисы (например, GoogleAlerts, SemanticForce).

Заключать договора о неразглашении информации с ограниченным доступом

Закрепление договоренностей об особенностях использования информации, распространение которой может нанести вред вам или вашей компании, позволяет не только обезопасить себя, но и потенциально упрощает привлечение к ответственности недобросовестного контрагента/сотрудника/подрядчика.

Важно зафиксировать в договоре о неразглашении информации максимально точные формулировки:

информации, которая была или будет распространена;

информации, которая была или будет распространена; способов передачи и получения информации между сторонами договора;

способов передачи и получения информации между сторонами договора; запрещённых действий в отношении такой информации;

запрещённых действий в отношении такой информации; сроков её неразглашения; а также

сроков её неразглашения; а также ответственности за неисполнение условий такого договора.

Оценивать "авторитетность" источника негативной информации прежде, чем предпринимать какие-либо действия

Обнаружив негативную информацию, вначале следует проанализировать репутацию источника (сайта, издания). Возможно, её игнорирование будет наилучшей стратегией, которая не потребует траты трудовых и денежных ресурсов.

Отличительная черта подобных публикаций — они базируются на слухах, полуправде или вымысле, имеют низкое качество и содержат ссылки на несуществующие, удаленные или малоавторитетные источники.

Наша практика показывает, что достаточно часто в Украине информационные атаки совершаются с помощью указанных выше материалов, которые размещаются на (1) "однодневных" сайтах, сделанных на скорую руку, (2) специальных сайтах, которые созданы для публикации на них компромата, или (3) сайтах якобы серьёзных изданий, которые как размещают, так и удаляют материалы за деньги.

Определив платформу для нападок, следует подобрать соответствующую стратегию поведения.

Использовать внесудебный порядок, чтобы минимизировать влияние негативных публикаций

Многим известно, что судиться в Украине относительно дорого и долго. Если же это касается вопроса противодействия многочисленным публикациям в интернете, еще и малоэффективно. К счастью, существуют альтернативные методы борьбы.

Обращение к SEO-специалистам

В отдельных случаях мы советуем клиентам не тратить ресурсы на "сайты-однодневки" и "сайты с компроматом", если только они не появляются на первых страницах выдачи поиска Google. Публикации из таких источников, даже при их оперативной блокировке, могут кочевать с одного сайта на другой, что сводит на "нет" все потраченные усилия. Излишнее внимание к таким ресурсам будет давать им дополнительную мотивацию для создания новых информационных поводов.

В этом случае возможен вариант обращения к SEО-специалистам, которые помогают с понижением позиций нужных вам сайтов в поисковой системе.

Обращение к администратору и хостинг-провайдеру сайта

Если клиент настаивает на удалении материалов или мы видим некую угрозу, то коммуникация с администраторами веб-сайтов/хостинг-провайдерами таких сайтов является оптимальным вариантом. Например, если заказной материал вышел на сайтах, которые хоть и публикуют проплаченные статьи, но имеют относительно большое количество посещений.

Администраторы или другие ответственные лица сайта часто могут отвечать на электронные письма об удалении публикаций отказом, прося предоставить решение суда о признании такой информации недостоверной. Или предлагают опубликовать опровержение, составленное компанией, за денежное вознаграждение.

В таком случае мы рекомендуем отправить жалобу хостинг-провайдеру, который может заставить администратора удалить статью. Подобные действия часто достигают результата. Хостинг-провайдеры имеют свои внутренние правила (в том числе запрет на распространение персональных данных, неправдивой информации), нарушение которых может повлечь за собой отказ от предоставления хостинга сайту.

У нас был успешный опыт как удаления нежелательных материалов без уплаты денежного вознаграждения и без получения судебного решения, так и коммуникации с иностранными хостинг-провайдерами с последующей блокировкой сайта и удалением нежелательных публикаций. Так что указанные варианты действий являются приемлемыми для противодействия оппонентам.

Обращение к Facebook (Meta)

Если материал был опубликован на Facebook, то альтернативой простой жалобе на публикацию путем клика на определенном виде нарушения правил сообщества, является отправка полноценной "Формы жалобы на диффамацию". В ней можно привести не только свои развёрнутые аргументы, но и прикрепить доказательства неправдивости информации.

Если автор поста является достаточно влиятельным и имеет большое количество подписчиков, дополнением к упомянутой форме может стать отправка в один из офисов Facebook письма с просьбой об обращении внимания на существующую проблему с описанием ситуации.

Обращение к Google

Также не стоит пренебрегать Google-инструментами, которые позволяют хоть и не удалить саму публикацию из интернета, но убрать её из поисковой выдачи. Это может в значительной мере снизить эффективность материала.

Так, с помощью раздела "Удаление содержания из Google" можно сообщить о материалах, которые нарушают действующие законы определенной страны, в том числе и Украины. Это может касаться как распространения личной и конфиденциальной информации (например, паспортных данных), так и информации, которая порочит деловую репутацию человека либо компании.

Поиск зацепок, которые хранятся в публичном доступе

В нашей практике был случай, когда на сайте, созданном специально для информационной атаки, видимо, случайно была размещена ссылка на Google Диск (облачное хранилище). На нём оказались шаблоны статей, содержащие дезинформацию о нашем клиенте с данными лиц, которым был предоставлен доступ к редактированию файлов (их фото и электронные адреса), и переписку между ними.

В другом деле, знакомясь с сообщениями негативного характера на разных форумах, мы заметили, что пишет их человек с одним и тем же никнеймом. С помощью этого никнейма, а также нехитрого поиска, обнаружились фамилия и имя человека, а вместе с ними и название компании-организатора атаки. Чтобы проверить теорию об их взаимосвязи, мы обратились к реестру торговых марок в Украине. Выяснилось, что указанному лицу принадлежат права на торговые марки с названием и логотипом сайта компании.

В обоих кейсах выше мелкие зацепки позволили нам не только окончательно убедиться в личности организатора информационных атак, но и сформировать дополнительную доказательную базу для дальнейшего реагирования.

В случае ухудшения ситуации — начать активное противодействие

Если в результате предварительного анализа ситуации был выявлен серьёзный уровень опасности для репутации клиента (например, новость начнут подхватывать авторитетные СМИ, государственные служащие по официальным каналам связи будут обещать "разобраться с ситуацией", а в реестре судебных решений появится намёк на открытое уголовное дело), то мы советуем первым делом:

заручиться поддержкой не только адвокатов, но и агентства, которое специализируется на антикризисном PR;

заручиться поддержкой не только адвокатов, но и агентства, которое специализируется на антикризисном PR; создать возможность для представителей телеканалов, изданий и других СМИ получить соответствующие официальные комментарии от человека или компании, на которых направлена атака. Например, опубликовать пресс-релиз, ответить на запросы СМИ, провести пресс-конференцию и прочее;

создать возможность для представителей телеканалов, изданий и других СМИ получить соответствующие официальные комментарии от человека или компании, на которых направлена атака. Например, опубликовать пресс-релиз, ответить на запросы СМИ, провести пресс-конференцию и прочее; опубликовать на своем официальном сайте и сайтах авторитетных СМИ материал с заявлением о начавшейся информационной атаке и объяснением сложившейся ситуации;

опубликовать на своем официальном сайте и сайтах авторитетных СМИ материал с заявлением о начавшейся информационной атаке и объяснением сложившейся ситуации; самостоятельно или с помощью подрядчика по связям с общественностью/коммуникациям (выбрать что-то одно) составить план дальнейшего противодействия оппоненту, который, к примеру, может включать: подготовку материалов с информацией, опровергающей аргументы оппонента, посещение телеэфиров, активное использование социальных сетей, привлечение помощи со стороны представителей местной и государственной власти;

самостоятельно или с помощью подрядчика по связям с общественностью/коммуникациям (выбрать что-то одно) составить план дальнейшего противодействия оппоненту, который, к примеру, может включать: подготовку материалов с информацией, опровергающей аргументы оппонента, посещение телеэфиров, активное использование социальных сетей, привлечение помощи со стороны представителей местной и государственной власти; в случае отсутствия информации об инициаторах и организаторах атаки, привлечь технических специалистов и специалистов в сфере безопасности для выявления указанных лиц с перспективой дальнейших переговоров либо судебно-процессуальной работы.

Владислав Штагер, младший юрист Sayenko Kharenko