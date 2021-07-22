Как извлечь максимум пользы от занятий с репетитором: советы и рекомендации

В наше время обучение с репетитором как никогда актуально. Благодаря знаниям можно не только успешно окончить школу и поступить на желаемую специальность, но и получить работу мечты. Школьная программа обычно не дает их в нужном объеме, поэтому необходимо дополнительно заниматься. Сегодня репетиторов нанимают как родители школьников, если предстоит сдача экзамена, поступление, так и взрослые люди, когда, к примеру, для работы необходимо овладеть английским языком на достаточном для общения уровне.

В любой из ситуаций актуальным остается вопрос, как получить максимум пользы от занятий. Расскажем несколько лайфхаков, как сделать обучение с репетитором более эффективным, чтобы быстрее достичь нужного результата.

Почему лучше заниматься с педагогом

Для многих неясным остается вопрос, зачем нанимать репетитора, если вполне можно подготовиться и освоить материал самостоятельно. Чтобы ответить на него, стоит рассмотреть преимущества занятий со специалистом:

гарантия качества знаний. Человек, получивший профильное образование, наверняка лучше разбирается в предмете, будь то английский язык или любая другая дисциплина из школьной программы. Это значит, что репетитор сможет детально раскрыть информацию, объяснить ее доступным языком, чтобы ученик не только запомнил, но и понял суть темы;

профессиональный подход. Успех изучения любого предмета напрямую зависит от того, как построены занятия. Профессиональные педагоги владеют методикой преподавания. Они составляют программу уроков так, чтобы грамотно распределить нагрузку и добиться наибольшей продуктивности от ученика в процессе работы;

возможность получения более углубленных знаний в сравнении со школьной программой;

организованность. Не всегда при самостоятельной работе хватает усидчивости и ответственности, что негативно сказывается на результате. Занятия с педагогом дисциплинируют, благодаря чему освоить становится материал проще и быстрее.

Далеко не все даже взрослые люди обладают достаточной компетенцией, чтобы своими силами качественно изучить предмет, будь то иностранный язык или любой другой предмет. Что уже говорить о школьниках? Даже при наличии учебников, конспектов и интернета сложно детально раскрыть тему, а зубрежка не обеспечит должный уровень знаний. Лучше не тратить время напрасно, а сразу нанять репетитора. А чтобы занятия со специалистом быстрее дали нужный результат, рекомендуем взять на заметку несколько советов, которые помогут получить максимум пользы от работы с педагогом.

Как повысить эффективность занятий с педагогом

Показателем того, что занятия с репетитором проходят не напрасно, является повышение уровня знаний ученика. И чем быстрее проявится результат, тем лучше, особенно если времени для дополнительной подготовки немного. Чтобы не терять его напрасно, а получить от занятий с педагогом максимум пользы, можно воспользоваться следующими рекомендациями:

сразу объяснить репетитору, какой уровень знаний требуется. Так специалист быстрее подберет эффективную программу;

просите больше д/з. Самостоятельное выполнение заданий по пройденным темам позволит лучше закрепить полученные знания;

используйте дополнительные ресурсы для обучения (тематические ролики на YouTube или подбор платформы в сети). Например, при изучении английского можно смотреть фильмы без перевода или зарегистрироваться на иностранных сайтах, найти в соцсети жителей США, Великобритании для общения;

используйте больше источников информации. Не стоит ограничиваться лишь учебниками, ищите информацию по теме в других источниках — интернете, смотрите передачи и пр.

Чтобы добиться максимальной пользы от занятий с репетитором, важно полностью отдаться процессу. Поможет настроиться мотивация. Пообещайте себе (или ребенку, если занимается с педагогом он) какое-то вознаграждение за хороший результат — покупку желаемой вещи, билеты на футбол или поездку на отдых, а чтобы сдержать слово, можно даже заключить пари с друзьями или самим преподавателем.

Однако прежде все важно найти хорошего репетитора. Подобрать его можно на сайте Buki. Прямо сейчас расскажем, почему лучше воспользоваться этой платформой и как найти на ней репетитора в Киеве или любом другом городе страны.

Преимущества поиска репетитора на Buki

Подбор хорошего педагога может занять много времени, если пытаться найти через знакомых или объявления. Чтобы ускорить процесс и упростить себе задачу выбора, лучше искать репетитора на платформе Buki. Аргументы в пользу выбора данного сервиса следующие:

большой выбор. На сайте зарегистрированы сотни преподавателей из разных городов по любым предметам;

подробные анкеты педагогов. В профиле каждый преподаватель указывает основную информацию — образование, программы, по которым работает, опыт. Благодаря такой детальной информации проще сориентироваться при выборе;

наличие отзывов и оценок. На сайте можно поделиться впечатлением о сотрудничестве с тем или иным репетитором. Эта информация помогает другим подбирать надежного и компетентного преподавателя. Также оценки и отзывы влияют на рейтинг, благодаря чему удобно выбирать педагога, анкеты лучших (по отзывам клиентов) демонстрируются первыми;

широкий диапазон цен. Каждый преподаватель указывает стоимость за час занятий. Она может варьироваться в широком диапазоне значений, поэтому удобно подбирать выгодный вариант.

Доступен сайт Buki всем желающим. Чтобы найти педагога, можно даже не регистрироваться (однако, если захочется оставить отзыв, то пройти авторизацию придется). Анкеты специалистов доступны для ознакомления, также сразу можно воспользоваться интерактивной кнопкой для связи с преподавателем.

В статье мы детально рассмотрели, как получить максимум пользы от занятий с репетитором, раскрыли основные критерии выбора, а также рассказали, где его искать. Теперь, чтобы эффективно подтянуть знания по тому или иному предмету, достаточно подобрать подходящего специалиста на сайте Buki. Как это сделать и на что ориентироваться — написано в статье.