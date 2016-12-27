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Как юрист может повысить эффективность продаж

27 декабря 2016, 17:00
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Работа юриста в бизнесе всегда была "священной коровой", которую лучше не торопить. Однако условия ведения бизнеса сегодня требуют выхода юристов из тихих кабинетов и погружения в ежедневную работу "полей". Юристы, повышающие эффективность продаж, это реальность. И вот пять правил, которых они придерживаются

Елена Шведова Елена Шведова директор юридического департамента UMG

Максимальная автоматизация процессов

Чем меньше времени уходит на заключение сделки, тем эффективнее работает отдел продаж. Заранее подготовленный типовой договор позволяет сократить срок заключения сделки до 1-2 дней. Например, у нас в UMG таких типовых шаблонов 18, практически на все "случаи жизни". Сотрудник отдела продаж, как правило, сам выбирает наиболее подходящий вариант, а на адаптацию уходит минимум времени.

Вовремя "сохраниться"

Письменно фиксируйте результаты каждого этапа переговоров с партнерами. Я рекомендую закреплять достигнутые позиции в меморандумах или протоколах (о взаимопонимании, о сотрудничестве). Практика показывает: промежуточные точки "сохранения" сокращают длительность переговоров и упрощают работу по подготовке договорной части.

Осведомлен — значит вооружен

Один из важнейших факторов эффективности — непрерывная коммуникация. Я убеждена: юрист должен быть в курсе всего происходящего в компании. Как идет процесс выполнения договора? Насколько надежным оказался контрагент? Что не было учтено, а что можно было сделать лучше? Получать ответы помогает анализ результатов и обратная связь от специалистов по продажам. Без этого юристу не удастся учесть полученный опыт в будущем. Только наблюдая за цепочкой взаимодействия "продажник-клиент", сотрудник юридического отдела сможет быстро и квалифицированно отреагировать на любую ситуацию.

Обмен экспертизой

Работы каждого в отдельности департамента на общий результат уже недостаточно. Сегодня на десять шагов впереди те, кто понимают специфику деятельности коллег.

Сделайте так, чтобы юристы и специалисты по продажам обменивались опытом. Попробуйте организовать регулярные тренинги, где примерами послужат кейсы из деятельности обоих департаментов. Например, расскажите продажникам о том, как качество договора влияет на финансовые результаты сделки. Наши юристы осведомлены о трендах рынка и понимают, что нужно специалистам по продажам для эффективной работы. Последние же не теряются при первом просмотре договора у контрагента и ориентируются в терминологии. А это — сэкономленное время и, как следствие, эффективность продаж.

Выход за рамки привычного

Не бойтесь делегировать полномочия. Как показывает опыт, это важный фактор для заключения сделки. Когда партнер на встрече обладает правом подписи, дела идут быстрее, а контрагент понимает, что с ним ведет переговоры компетентный и ответственный сотрудник. Однако применять этот инструмент необходимо осмотрительно.

Подводя итог, хочу еще раз подчеркнуть: юристы, вовлеченные в работу коллег и понимающие специфику деятельности других департаментов, всегда дадут лучший результат, нежели те, кто сосредоточен только на своем "столе". Проактивность юристов в бизнесе поможет закрывать больше сделок за меньшее время. На практике это означает развитие бизнеса и рост выручки. А это и есть главная цель любой компании.

Автор: Елена Шведова Елена
Шведова
директор юридического департамента UMG

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: юрист, купля-продажа

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Как юрист может повысить эффективность продаж | Рынки | Дело
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