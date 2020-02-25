Как привлечь деньги в винный бизнес и почему в Украине с этим проблемы

Винный бизнес в Украине сегодня переживает не самые лучшие времена — как утверждают эксперты, за последние десять лет объемы производства вина упали в два раза.

На сложившуюся ситуацию повлияли много факторов: сокращение площадей виноградников из-за аннексии Крыма, дефицит виноматериалов, которые приходится импортировать, отсутствие государственной поддержки отрасли, а также нежелание финансовых учреждений в нее инвестировать.

Delo.ua посетили форум винодельцев WineHub, который состоялся 20 февраля в Киеве, и узнали у ведущих специалистов, как поддерживают винодельческий бизнес в мире, почему в Украине с этим проблемы и как отечественным виноделам привлечь деньги в свое дело.

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Где брать деньги

Как утверждают эксперты, во всем мире поддержка виноделов в значительной степени ложится на плечи государства. "Так происходит, поскольку эту отрасль считают не только бизнесом, но и частью культуры, того, что привлекает в страны туристов, а также важным источником занятости", — поясняет инвестбанкир, сооснователь и управляющий партнёр FinPoint Investment Advisors (Украина) Сергей Будкин.

По его словам, в европейских странах производят огромные объемы вина, не в последнюю очередь из-за высокого уровня господдержки виноделен — в ЕС считают, что сектор является очень значимым. Так, в 2012 году на один гектар виноградников приходилось 690 евро поддержки, а в отдельных странах, в частности, в Австрии, помощь доходила то 1500 евро на гектар.

Сооснователь FinPoint Investment Advisors (Украина) Сергей Будкин

Топ-менеджер выделяет сразу несколько видов помощи, на которые могут рассчитывать виноделы в ЕС, это:

➡️ государственные программы маркетинга и промотирования вина;

➡️ госдотации виноделам;

➡️ поддержка выкорчевывания виноградников;

➡️ закупки в госрезерв;

➡️ прочие виды прямой поддержки, включая спонсирование минимальной цены вина.

"В Украине же источниками финансирования виноделов могут быть банковские кредиты, кредитное государственное агентство для промышленности, которого в Украине нет, фонды прямых инвестиций и специализированные "винные" фонды, которые прежде всего инвестируют в готовый продукт, международные финансовые организации — например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация (IFS)", — перечисляет Будкин, однако добавляет, что самое распространенное явление у нас — это займы у друзей и знакомых.

Почему в вино не вкладываются и как можно исправить ситуацию

Два основных фактора, из-за которых украинский винный бизнес остается без банковских и международных инвестиций — высокие непрогнозируемые риски и недостаточная социальная нагрузка этого сектора.

Так, руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFS) в Украине Елена Волошина поясняет, что когда их организация заходит на рынок, ее задача не просто профинансировать компанию, а дать толчок какой-то отрасли.

"Например, мы понимаем, что для отдельной страны этот сектор имеет большое значение, тогда мы начинаем глубоко в нем копать и искать объект инвестирования. Или же когда дело предполагает много рабочих мест либо решает глобальную продовольственную проблему. Однако виноделие ни в одну такую категорию не вписывается. Поэтому стратегически мы не развиваем этот сектор, но в целом такое возможно", — говорит Волошина.

Руководитель деятельности Международной финансовой корпорации (IFS) в Украине Елена Волошина

Эксперты отмечают, что из-за утраты крымских мощностей отрасль виноделия перестала быть большой, а потому не находится в приоритете банковских учреждений. Стратегический советник почетного президента KSE, сенатор Украинского католического университета Владимир Лавренчук подчеркивает, что банки достаточно однородны в том, как оценивают риски.

"Все руководствуются критериями финансирования, которых не так уж и много. Можно выделить два основных: объем доходности и объем рисков, которые банк может взять на себя. Последние десять лет объем рисков доминирует при определении быть финансированию или нет. Если они составляют 30-40% возможных убытков, то банк начисляет все утраты не когда-то, когда они будут, а с сегодняшнего дня", — утверждает Лавренчук.

По его словам, это объясняет, почему банки "слишком эпизодически" берут предприятия без имени, долгосрочной деятельности и стабильной доходности: "При всей симпатии к искусству виноделия, этот элемент не помогает поменять калькуляцию процессов".

Стратегический советник почетного президента KSE Владимир Лавренчук

Он добавил, что в банке, где он руководил, были профинансированы всего четыре винодельные компании из 160 тысяч, которым выдали кредиты.

"Банки не выдают кредиты не потому, что ставки высокие, а потому что риски высокие. В других странах государство дает до 80% гарантий в случае дефолта и тогда банк выдает кредиты, поскольку риски предсказуемые — всего до 20%. Именно этих гарантий с точки зрения финансирования и не хватает сегодня, чтобы банковские учреждения обратили внимание на винодельческий бизнес", — подытожил эксперт.

Волошина же добавила, что также винодельческому сектору в плане инвестиций может дать толчок принятие земельной реформы: "Без нее любому украинскому сельхозпроизводству будет сложно построить бизнес, на который нам захочется посмотреть".

Как виноделам привлечь деньги в свое дело

Ассоциированный партнер Capital Times Ирина Стародубова подчеркивает, что предпринимателям нужно помнить, что фонд прямых инвестиций предоставляет не банковские кредиты, а "партнерские деньги".

"Хотя виноделие находится на стыке искусства и бизнеса, подход к инвестициям в него такой же как и ко всем другим инвестициям. В первую очередь мы оцениваем саму отрасль — она должна быть растущей и, желательно, не консолидированной — это можно сказать о виноделии в Украине, тут нет такого количества игроков, и таких, которые пятью-шестью компаниями занимали 60% рынка. Далее мы смотрим на команду — это должны быть люди, которые понимают, что они делают", — говорит инвестор.

Она добавляет, что в приоритете у фонда винные компании-лидеры отрасли.

Ассоциированный партнер Capital Times Ирина Стародубова

"Последний важный момент — это люди, с которыми нам придется работать, я имею в виду вменяемость акционеров. Нужно понимать, что партнеры, которые входят в капитал, надеются через некоторое время заработать минимум втрое больше, чем они вложили", — отмечает Стародубова.

В то же время, по словам собственника 46 Parallel Wine Group Анны Горкун, бизнесу нужно проследить, что он (бизнес) и его инвестор одинаково видят ситуацию.

"У каждого из акционеров своя повестка и стратегия, и самое сложное договориться. Деньги не решают все, можно их привлечь, но не суметь использовать, можно их не сохранить и не приумножить. Поэтому убедитесь, что вы доверяете своему инвестору и готовы с ним не только находить, но и терять, а также продумайте четкую стратегию, которой будете вместе следовать", — советует Горкун.

Собственник 46 Parallel Wine Group Анна Горкун

Она подчеркивает, что важно прописать все договоренности, а еще лучше — подписать их: "Причем не только понятийные соглашения, а те, с которыми потом реально будет пойти в суд и в плохой день разделить то, что вам когда-то вместе принадлежало".

Мария Пирогова, специально для Delo.ua