Как проверить авто из США

На аукционах в Штатах продаются сотни тысяч авто. Тройка самых популярных: Копарт, IAAI и Manheim. Желая продать машину как можно выгоднее и быстрее, некоторые владельцы сознательно вводят в заблуждение. Степень обмана бывает разной. Одно дело, если это безобидные приукрашивания салона, другое — если машина не соответствует описанию, а фотографии на сайте ненастоящие. Не все украинцы знают, как проверить авто из Америки, а некоторые даже не понимают, что без проверки покупать машину, особенно у физических лиц, категорически нельзя.

Что хотят скрыть продавцы? Причины ложных данных на сайте всегда одинаковые. Пытаются замаскировать:

последствия ДТП;

перекраску;

слишком большой пробег;

утопленников

И это в лучшем случае. В худшем же продают краденые или проблемные машины. Если, например, у авто за последний год было как минимум 3 владельца, это с большой вероятностью указывает на серьезные неисправности, например:

нарушенную геометрию;

высокий расход топлива;

неравномерный износ шин и пр.

Проверка по вин-коду, пусть даже и платная, сэкономит деньги и время. Это необходимо сделать, если нужна машина на ходу и соответствующая описанию.

Самостоятельная проверка истории авто из США

Сразу отметим, что бесплатная проверка не может служить подтверждением для покупки машины. Вы можете потратить время на изучение истории ТС и даже узнать модель, марку, дату и место производства. Но на этом все. Самой главной информации через такие сервисы вы не получите. Соответственно, подобный отчет не даст ответа на главный вопрос о том, покупать машину с фото по указанной цене или нет.

Альтернатива бесплатным сервисам — платные, например такие, как Сarfax (хранит данные почти о всех авто из США и Канады с 1970 года). Готовьтесь к тому, что придется заплатить в среднем от 25 до 50 долларов за пользование ресурсом. Проверить историю битого американского авто, кроме Карфакса, можно на сайтах:

AutoCheck (есть возможность получить доступ к данным о повреждениях машины в результате стихийных бедствий).

NICB (организация по борьбе со страховой преступностью).

По вин-коду бесплатно проверить машину можно только одним способом — введите его в поисковик. Это не даст полной информации, но вы сможете найти старые объявления, например, если авто продается не в первый раз. Для начала просто сравните фото. Как минимум, таким образом вы вычислите откровенных мошенников.

Как проверить машину из США полностью?

Самый правильный и действенный способ узнать правдивую историю машины — заказать полный отчет по вин-коду. Речь идет о наборе из латинских букв и цифр. Всего 17 символов. Номер можно найти в техпаспорте авто, страховке и гарантийном талоне. Кроме того, обозначения наносятся на:

раму водительской двери (реже пассажирской);

щиток возле ветрового стекла;

внутреннюю часть левого колеса или руль;

двигатель;

фиксирующий радиатор кронштейн.

Каждый вин-код — это зашифрованная информация, разбитая на 3 сегмента. Если вы закажете проверку через этот сервис проверки авто из США по вин-коду от компании PLC, то получите полный отчет по порядку по каждому сегменту.

В PLC используют несколько проверенных платных сервисов для проверки истории авто с момента его выхода с конвейера. Вы получите полную информацию о его использовании с указанием таких данных:

года выпуска, марки и модели;

пробега;

ремонта, замены;

участия в ДТП и повреждениях в результате стихийных бедствий;

числится ли авто в угоне;

арестов и штрафов;

числа владельцев;

регулярности техосмотров;

имеющихся на момент продажи штрафных санкций.



Вам не просто предлагают проверить историю авто из США. Вам предоставят полный отчет, собранный после анализа нескольких сервисов по вин-коду. Заказать проверку можно даже в ознакомительных целях, если пока вы не решились на покупку и не планируете заключать договор на доставку и растаможку машины "под ключ" (рассчитать стоимость растаможки автомобиля из США можно в специальном инструменте https://plc.ua/customs-clearance/) .

Что дает платная комплексная проверка покупателю?

Отчет по машине из США, выставленной на аукционе через сервис на сайте PLC, сэкономит время и деньги на оплату подписок. Но главное, вы получите достоверную информацию о выставленном на продажу авто до того, как свяжетесь с владельцем и приступите к оформлению. Это в случае, если покупать собираетесь сами.

Мы рекомендуем не рисковать. Не связывайтесь с американскими продавцами, если никогда раньше этого не делали. Купить недорогую машину б/у из США с аукциона могут только резиденты или люди с разрешением на ведение торгов. Отдельная тема — перегон, растаможка, сертификация. Все это сложно, и если не знать нюансов, обойдется в 2 раза дороже, чем должно быть на самом деле. Нужна хорошая недорогая машина из Америки с доставкой по Украине? В PLC организуют проверку, транспортировку и растаможку "под ключ", уложатся в ваш бюджет.