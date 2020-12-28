Как рынок жилой недвижимости Киева пережил 2020 год и что будет дальше

Весенний локдаун остановил не только компании сферы обслуживания, но и внес свои коррективы в работу строительных площадок — начиная от выборочных проверок с последующей выпиской протокола за несоблюдение правил, заканчивая сложностями доставки сотрудников на объект.

Отдельные несистемные застройщики, у которых не было собственных финансовых ресурсов, в силу отсутствия поступления денег приостановили работы, но крупные игроки продолжали и продолжают строить, несмотря на любые карантинные ограничения.

Наверняка многие покупатели в начале карантина ожидали снижение цен на квартиры. Но в хороших проектах за время карантина ничего не изменилось: хочешь скидку — плати сразу 100% стоимости квартиры или выбирай условно "неликвидные" квартиры с плохим видом или на низких этажах.

Нельзя сказать, что карантин сильно повлиял на "первичку" — да, в начале локдауна были акционные скидки, как элемент маркетинга и стимулирования ослабевшего финансового потока, но уже летом цены и спрос покупателей пошли вверх. Если вы изучите отчеты различных аналитических компаний, то увидите, что цены на недвижимость с начала года выросли — в каких-то объектах это 5%, в каких-то 15%. Этот тренд сохранится и в 2021 году.

Многие проекты, находившиеся на начальной стадии строительства или проектирования, были переосмыслены под новые реалии и прошли реконцепцию. Карантин дал рост спроса на объекты, которые так или иначе связаны со здоровьем и здоровым способом жизни — они находятся в чистой зоне, небольшой этажности, строятся из экологичных материалов с применением современных инженерных систем, в них есть возможность самоизолироваться, но при этом не снижать уровень своего комфорта. Карантин однозначно трансформирует жилые проекты с точки зрения их качественного наполнения и выполнения.

Что дальше?

С 8 по 24 января нас ожидает усиление карантинных ограничений, что фактически попадает на половину традиционных каникул. Зачастую в Киеве с 1 по 15 января все работают в очень "лайтовом" режиме, соответственно январь, а потом наскоком и февраль всегда минорные месяцы для всего бизнеса, если он не связан с едой, праздниками или отдыхом. В этот период застройщики всегда предлагают скидки, чтобы хоть как-то выровнять эти месяцы в ноль по отношению к затратам на стройку.

Ожидаемый локдаун не жесткий — нет ни комендантского часа, ни запрета на передвижение, просто часть бизнеса не будет работать, поэтому глобально такой формат локдауна прямого влияния на отделы продаж и на недвижимость в целом иметь не будет, но будет иметь косвенное, потому что будет просадка в товарообороте и соответственно некоторые семьи, завязанные на бизнес, который будет закрыт, не смогут незаработанные деньги планировать на покупку квартир.

Глобальных рисков два: первый — текущий локдаун будет продлеваться, как и первый, который продлевали с двух недель до трех месяцев, второй — более сильный риск, что локдаун могут усилить, из-за того, что не будет спадать количество заболевших, будет расти число госпитализаций, медицина перестанет справляться и начнет расти количество летальных случаев. Жесткий локдаун с комендантским часом, запретом на передвижение, остановкой транспорта и так далее будет иметь очень сильные последствия для рынка недвижимости.

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Немаловажный момент — традиционно зимой мы наблюдаем качели с валютой, под праздники курс доллара просаживается, а сразу после праздников начинает расти, соответственно под выход из локдауна мы можем иметь рост курса, который на фоне самого локдауна может непрогнозируемо пойти вверх. Это тоже плохо для рынка недвижимости. Но если эти риски не сработают, мы спокойно дотянем до 8 марта без каких-то эксцессов, а там уже будем смотреть по подснежникам.

В любом случае, недвижимость для украинцев по-прежнему остается желанной покупкой и надежной, понятной инвестицией. Поэтому какие бы события не происходили в социуме и экономике, рынок жилой недвижимости однозначно будет расти и развиваться.