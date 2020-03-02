Как выстроить систему внутреннего контроля в компании

Не о формальной безопасности в документах, а о реальной корпоративной безопасности — с системой внутреннего контроля комплаенса, внутреннего аудита, финансового контроллинга, службы экономической безопасности, системы кибербезопасности, внешнего форензиста и аудиторской компании с международным именем. "Ведь это огромная инфраструктура, и на ее формирование, наладку и содержание уйдет немало времени", — скажут большинство собственников.

Как показывает практика, итогом отсутствия описанных выше элементов становятся намного большие потери активов, денег, репутации, иногда в десятки и сотни раз превышающие бюджет наладки и содержания инфраструктуры безопасности.

Большинство акционеров на предложение сделать форензик-диагностику бизнеса отвечают:

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– Сейчас не до этого, мы с головой поглощены операционкой.

– У нас не забюджетированы деньги в этом году на безопасность.

– Нам сейчас не до этого, так как мы боремся за рынки сбыта с конкурентами.

– Мы сейчас в процессе получения кредита в банке, и все силы брошены туда.

– Сейчас некому заниматься предоставлением документов для форензистов.

– У нас начинается сезон, нет времени.

– Я уезжаю в отпуск, потом вернемся к этому вопросу.

– Потом…

А вот когда наступает это "потом", иногда уже просто поздно. Так случилось с одним "диванным" акционером, который после возвращения в операционный контроль обнаружил, что миноритарный акционер вывел деньги на связанные лица. Сделал он это методом предоставления финансовой помощи, а сама компания погрязла во внебалансовых кредитах от физлиц и кредитах от карманных коммерческих банков, взятых под высокие коэффициенты залогов. Деньги, выделенные на капитальное строительство, были выведены из компании и потрачены на собственные нужды, стройка шла под честное слово с минимальной предоплатой. Кстати, все это было заверено личным поручительством того самого мажоритарного акционера, который подписывал документы не глядя, доверяя своему миноритарному партнеру. Именно поэтому одно из правил форензик гласит: выход из операционного контроля собственника равен потере бизнеса.

Выходя из бизнеса, не забудьте как следует обезопасить входную дверь своей компании, начиная от обустройства элементарной физической безопасности и заканчивая переводом бухгалтерского учета на блокчейн. Это, кстати, один из последних трендов в бухучете, ведь одним из наиболее распространенных способов мошенничества является искажение финансовой отчетности. Ведение учета по блокчейн-технологии исключает возможность искажения учета бухопераций. Так часто делают бухгалтеры, отправляющие деньги на связанные компании с целью личной наживы. Так, в одной компании бухгалтер с небольшой зарплатой сумела купить пару квартир, машину и отправить сына на контрактное обучение в дорогой вуз. При этом она не состояла в браке и была полностью занята по основному месту работы. Отсюда второе правило форензик: всегда сопоставляйте образ жизни подозреваемого с его совокупным доходом.

Должным образом выстроенная система внутреннего контроля позволит вам сэкономить миллионы. Иногда даже долларов.