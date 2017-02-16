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Какая зимняя спецодежда может появиться на "Укрзализныце" (фото)

  16 февраля 2017, 13:43
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Сегодня более 20 производителей представили образцы зимней спецодежды и спецобуви для работников железнодорожной отрасли. В 2017 году ПАО "Укрзализныця" планирует приобрести 118 тыс. единиц спецодежды и 95,6 тыс. — спецобуви. Представленные образцы будет оценивать комиссия по различным критериям

    • Член правления ПАО &quot;Укрзализныця&quot; Иренеуш Василевский / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Неужели это звезды для самого главного в &quot;Укрзализныце&quot;! / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Зимняя спецодежда работников &quot;Укрзализныци&quot; / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Зимняя спецодежда работников &quot;Укрзализныци&quot; / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Здесь тоже польский след / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Зимняя спецодежда работников &quot;Укрзализныци&quot; / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Стильная клубная рубашка УЗ / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Кассиров греет жилет / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • В такой униформе работника видно издали / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Не просто валенок, а с каблуком! / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Ушанки и каракулевые шапки — кому? / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Стильно, модно, молодежно / Татьяна Довгань, Delo.UA
    • Зимняя спецодежда работников &quot;Укрзализныци&quot; / Татьяна Довгань, Delo.UA

По материалам: "Дело"
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Теги: укрзалізниця, железная дорога, легкая промышленность, госзакупки

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укрзалізниця, железная дорога, легкая промышленность, госзакупки
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