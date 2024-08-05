Капітальний підхід до управління персоналом: досвід Lantmannen

Lantmannen вкладається у професійний розвиток персоналу, поліпшує психологічний стан команди та заохочує її членів системою різних бонусів

Чинники життєстійкості

13 травня 2024 року у компанії відбувся воркшоп від Ольги Василець на тему "Корпоративна резильєнтність" щодо застосування моделі Executive Fire Index. Ця модель, відзначають у компанії, легка для розуміння, гарно структурована, а головне — з великою практичною цінністю. Бо виявилося, що рівень життєстійкості можна виміряти. Це й стало першим практичним завданням для учасників воркшопу — виміряти, як у компанії люди реагують на виклики, невдачі та зміни.

Подібні воркшопи — це тільки частина того курсу, на який цього року спрямувала свій рух компанія Lantmannen. Директор з персоналу та юридичних питань Ірина Проніна впевнена, що "саме розвиток навичок резильєнтності допомагає колективу максимально адаптуватися до змін в умовах нестабільності та постійних викликів".

Результати воркшопу підтвердили правильність такого курсу. Учасники зустрічі оцінили рівень загальної резильєнтності у 76%, що є досить високим показником. Середній рівень навичок стресостійкості та гнучкості зафіксували на рівні 80%. HR-відділ отримав від співробітників конкретні пропозиції, як підвищити рівень резильєнтності. Сюди входить обмін досвідом між відділами у різних форматах, створення культурного клубу, розширення формату віддаленої роботи та організація обідів в офісі. HR-фахівці взяли до роботи ці пропозиції, щоб у найближчому майбутньому втілити їх у реальність.

Всі учасники на запитання, які інструменти у вашій компанії допомагають збільшити резильєнтність, зауважили, що 80% запропонованих уже активно застосовуються: психологічна підтримка для кожного співробітника, масажі в офісі, постійні тимбілдинги та воркшопи, змішаний графік роботи, комфортні умови роботи в офісі та на виробництві, піклування про баланс роботи й відпочинку та сприяння постійному зворотному зв’язку від співробітників.

У Lantmannen продовжують працювати над покращеннями усіх складових процесу. Адже побудова культури резильєнтності — тривалий процес, тож результати можуть з’явитися не так швидко, як виклики. Головне — встигнути адаптуватись та підтримати людей. Для Lantmannen люди були і залишаються головною цінністю, тому всі ресурси спрямовуються на те, щоб гарантувати їм безпеку та комфорт, наголошують у компанії.

Система безперервного навчання співробітників "Навчальний четвер"

Постійний розвиток — це основа культури Lantmannen. Навіть за війни співробітники прагнуть розвиватися та навчатися. Тому компанія запровадила ініціативу "Навчальний четвер", яка має сприяти загальному та професійному розвитку персоналу.

Щомісяця, кожного 2-го та 4-го четверга, у компанії проводять внутрішні навчання для співробітників, викладачами виступають їхні колеги. Щомісяця співробітники задіяні у різноманітних тренінгах та вебінарах, читають цікаві книги, і саме під час "Навчального четверга" можна поділитись з усіма здобутими знаннями.

Уже відбулося чотири такі четверги. Година пролітає дуже швидко за жвавими дискусіями та навчанням. Теми співробітники обирають самостійно, тому вони завжди цікаві для аудиторії. Обрали такі теми: "Застосування інструментів штучного інтелекту в побуті та професійній діяльності", "5S. Від виробництва до повсякденного життя", "Про нагальне та корисне" та "Інтегральна спіральна динаміка".

Наприклад, у межах теми "Про нагальне та корисне" члени команди розглянули поради, як правильно подати декларацію про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Приємним бонусом є винагорода найкращому спікеру, який отримує значну матеріальну допомогу від компанії.

Турбота про психологічний та фізичний стан працівників

Війна призводить до серйозних психологічних та емоційних стресів. Жахливі новини, обстріли, загроза безпеці, втрата близьких можуть спричинити тривогу, депресію та почуття відчуження. Тому психологічна підтримка дуже важлива.

Кожен співробітник компанії може скористатися послугами психолога, який допоможе подивитися на ситуацію під іншим кутом та надасть дієві рекомендації щодо роботи з тривожністю чи депресивними станами, а також допоможе впоратися з емоційними гойдалками та віднайти життєву рівновагу.

Також на підприємстві можна отримати оздоровчий масаж. Це допоможе перебувати у тонусі та розім’ятися під час робочого дня. Йдеться про масаж комірцевої зони, рук, спини та загальний масаж.

З турботою про людей

Компанія постійно працює над покращенням умов для своїх працівників. Співробітники користуються такими бонусами, як безкоштовний мобільний зв’язок. Кожен співробітник має медичне страхування. Тим, кому по роботі доводиться багато їздити, компанія надає корпоративний автомобіль та сплачує за паливо. Для офісних співробітників та робочого персоналу доступне розвезення службовим транспортом.

Крім того, у Lantmannen діє система квартальних бонусів. За досягнення показників KPI на кожного співробітника чекає приємний бонус у вигляді премії за вагомий внесок у загальний успіх компанії.

Lantmannen проводить корпоративне навчання, розмовні клуби для тих, хто бажає покращити знання англійської мови, та майстер-класи на цікаві теми. Передбачені грошові виплати з нагоди весілля, народження дитини, ювілею тощо. Особливо популярні так звані виплати на оздоровлення. Їх компанія надає усім, хто йде у відпустку на два тижні й більше.

У березні відбулася продуктивна зустріч нашої команди на тему "Стреси війни — самоопанування та взаємна підтримка" із коучем Сергієм Кучеренком, засновником Health promo. Сергій на тренінгу надав теоретичну базу, яка складається з простих речей, але таких життєво необхідних нашим колегам у критичних ситуаціях.

Розглядали:

актуальність в Україні ПТСР (посттравматичного стресового розладу);

шляхи запобігти ПТСР на прикладах Ізраїлю, США та Великої Британії;

модель ресурсної стійкості (Basic Ph) та її адаптацію в українських реаліях.

Теорію підкріпили практикою, постійним контактом з аудиторією, бо у психологічній допомозі надто важливо налагодити контакт із людиною. Також співробітники активно долучилися до практичного застосування ізраїльської моделі ресурсної стійкості (Basic Ph), а саме фізичної активності нашого тіла та тілесних практик.

"Прагнете якісно допомагати іншим — потрібно самому навчитися приймати допомогу!" — наголосив коуч Сергій Кучеренко.