Kasta запускает собственный онлайн-бренд одежды KASTA design

Маркетплейс Kasta анонсировал запуск собственного онлайн-бренда одежды под названием KASTA design, который позиционируется как молодежный и доступный

масс-маркет бренд для молодежи. Цены на базовые модели одежды стартуют от 199 грн, сообщили Delo.ua в пресс-службе компании.

"В этот раз мы решили удивить украинских покупателей совершенно новым опытом. Продавая одежду уже 12 лет, мы накопили такую ​​базу знаний, что позволяет нам, да и, в принципе, делает логичным запустить свою линию одежды. Она больше рассчитана на молодежную аудиторию, но считаю, что каждый сможет найти вещь по своему вкусу, потому что будут разные линейки и новая политика коллекций будет более чем доступна", — говорит Андрей Логвин, СЕО и основатель Kasta.

В ассортименте бренда будут базовые мужские и женские модели, одежда унисекс, тематические дропы, коллаборации с украинскими дизайнерами и модными лейблами.

Бренд выпускает одежду в трех линейках:

BASIC — минималистичная женская, мужская и унисекс одежда на каждый день;

TREND — модели, подражающие последним трендам в мире моды;

CHIC — женская одежда для особых событий.

Всю одежду KASTA design можно приобрести на сайте маркетплейса – новые дропы будут появляться там каждый второй вторник.

Цены на базовые модели будут стартовать с 199 гривен.

Напомним, в бизнес-среде пошли слухи, что финтех-компания Kaspi.kz хочет интегрироваться с маркетплейсом одежды Kasta, однако этими компаниями слухи были опровергнуты.