Катарская Nebras Power купила 6 солнечных проектов в Украине у UFuture Хмельницкого

Инвестиционно-девелоперская компания UDP Renewables, стратегическим инвестором которой является холдинговая компания UFuture Василия Хмельницкого, и катарская государственная компания Nebras Power подписали соглашение об инвестировании в объекты возобновляемой энергетики, строительство которых запланировано на 2021-2022 годы.

Nebras Power стала собственником контрольного пакета акций в шести компаниях-операторах солнечных электростанций: "Скифия-Солар-1", "Скифия-Солар-2", "Фри-Энерджи Геническ", "Порт Солар", "Терслав" и "Сан Пауэр Первомайск", сообщили в UDP Renewables.

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По словам Сергея Евтушенко, управляющего партнера компании UDP Renewables, подписание инвестиционной сделки стало завершением двухлетних переговоров с Nebras Power.

Nebras Power является одним из первых игроков Ближнего Востока, который заключил долгосрочное стратегическое партнерство с Украиной.

Компания со штаб-квартирой в Дохе, Катар, инвестирует в сектор чистой энергетики во всем мире, имеет активы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Австралии, Латинской Америке и Европе. Их развитие нацелено на удовлетворение растущего спроса на электроэнергию.

Частичная покупка шести солнечных проектов в Украине дополнит постоянно расширяющееся международное портфолио компании, отметил председатель совета директоров Nebras Power Мохаммед Нассер Аль-Хаджири.

Для UDP Renewables партнерство позволит увеличить долю компании в чистой энергии в энергетическом балансе Украины, улучшить глобальную конкурентоспособность страны и уменьшить ее углеродный след.

Николай Тимощук, генеральный директор холдинговой компании UFuture, уточнил, что благодаря инвестициям Nebras Power компания сможет производить более 700 ГВт / ч чистой электроэнергии в год, которой хватит, чтобы обеспечить 310 тысяч средних домохозяйств.

UFuture планирует создать еще больше новых мощностей в "зеленой" энергетике. В том числе входящая в холдинг UDP Renewables должна стать к 2022 году одним из крупнейших производителей чистой энергии в Украине с общей мощностью электростанций более 300 МВт.

Ранее собщалось, что "Укргидроэнерго" планирует построить системы накопления электроэнергии и солнечных станций на гидроэлектростанциях.