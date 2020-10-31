Энергетика 30 минут назад

Китайцы построят в Украине первую крупную ветроэлектростанцию без "зеленого тарифа"

Стоимость сделки составляет $1 млрд — крупнейший ветроэнергетический проект в Украине

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинская компания WindFarm заключила контракт с китайской PowerChina о совместной реализации проекта строительства ветроэлектростанции мощностью 800 МВт в Донецкой области без получения "зеленого тарифа".

Об этом сообщает пресс-служба WindFarm.

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Указано, что стоимость проекта составляет $1 млрд, что делает его крупнейшим ветроэнергетическим проектом в Украине.

"Реализация проекта демонстрирует совершенно новый и выгодный государству подход в развитии ветроэнергетического сектора — продажа произведенной электроэнергии на рынке электроэнергии без "зеленого" тарифа", — отметили в WindFarm.

В свою очередь, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченко подчеркнул, что этот проект, который готовился около года, станет самым большим наземным ветропарком в Европе.

Известно, что PowerChina специализируется на проектировании и строительстве энергетических и транспортных объектов, входит в ТОП-100 крупнейших компаний страны и ТОП-500 крупнейших компаний мира. В частности, в ее активе — самая большая в мире ГЭС "Три ущелья" мощностью 22,5 ГВт.

В свою очередь украинская компания WindFarm разрабатывает портфель ВЭС общей мощностью 1,3 ГВт, из которых уже введено в эксплуатацию более 400 МВт. По данным на сайте компании, она выступала заказчиком строительства Ботиевской и Приморской ВЭС для энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

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Ранее сообщалось, что в Государственный бюджет Украины на 2021 год заложено 20 млрд грн на компенсацию "зеленого" тарифа производителям электроэнергии.

Напомним, 21 июля Верховная Рада во втором чтении приняла закон о "зеленом" тарифе (№810-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии").

Закон снижает размеры компенсации по "зеленому" тарифу для СЭС на 15%, а для ВЭС — на 7,5%. Закон также утвердил компенсацию "зеленого" тарифа для производителей в размере не менее 20%.

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, действующие "зеленые" тарифы обходятся потребителям в 1 млрд грн в месяц.

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