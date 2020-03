Коломойский продает свою компанию в Венгрии

Компания JKX Oil&Gas PLC согласовала условия продажи венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) кипрской компании Starhol Holding Limited за 2,9 млн долларов. Об этом сообщает ЛигаБизнесинформ.

Riverside владеет в Венгрии несколькими месторождениями и производственным объектом и в настоящее время не добывает углеводороды. Валовые активы компании на 31 декабря 2019 года составили 3,3 млн долларов, а прибыль за прошлый год 0,1 млн долларов.

В JKX считают, что продажа венгерской "дочки" упростит операции внутри группы, сократит затраты и позволит использовать средства более целенаправленно. Деньги от продажи планируют использовать для финансирования текущих операций в Украине.

Отметим,что JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и РФ. В Украине группа JKX владеет Полтавской газонефтяной компанией. Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова — 27,47% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника — 19,92% , Neptune Invest & Finance Corp — 12,95% и другие.

Напомним, в декабре 2019 года Верховный суд Украины подтвердил июльское решение Киевского апелляционного суда о признании и исполнении в Украине решения Лондонского арбитража от 6 февраля 2017 года о взыскании с государства в пользу компании JKX Oil&Gas убытков на сумму свыше 12 млн долларов, отклонив жалобу Министерства юстиции.

Как известно, 15 июля 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство британской компании JKX Oil&Gas с активами в Украине о признании и исполнении арбитражного решения Постоянного третейского суда Лондона от 6 февраля 2017 года о взыскании убытков на сумму свыше 12 млн долларов.

Напомним, в начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о защите инвестиций, заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами, требуя компенсации более 180 млн долларов. Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж в споре нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc против Украины отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX 11,7 млн долларов убытков.

По данным Министерства юстиции Украины решение арбитража о взыскании с государства 12 млн долларов в пользу JKX Oil&Gas Plc связано с решениями Национального банка Украины (НБУ) по выводу капитала и Кабинета министров по закупке газа промпотребителями.

Требования JKX еще на 235 млн долларов в части, касающейся повышения рентных платежей, суд отклонил.

В марте 2017 года Министерство юстиции Украины обратилось в Высокий суд Великобритании с просьбой пересмотреть решение лондонского арбитража.

В конце октября 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) отклонил апелляцию.