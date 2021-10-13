Энергетика 1 час назад

Компания БНК почти 4 года незаконно добывает нефть и газ на Львовщине

Ущерб государству от добычи "Бориславской нефтяной компании" на Стинавском месторождении может составить почти 1 млрд грн

Фото: сайт Бориславской нефтяной компании Фото: сайт Бориславской нефтяной компании
Фото: сайт Бориславской нефтяной компании

Начиная с января 2018 года и до сегодняшнего дня — более 1350 дней — на Стинавском месторождении ведется незаконная добыча нефти и газа. За эти почти 4 года с месторождения было фактически украдено около 50 тысяч тонн нефти и 40 млн кубометров газа на сумму более 900 млн грн.

Лицензия, которой 1250 дней как нет

"Бориславская нефтяная компании" 20-летнее разрешение на добычу на Стинавском месторождении получила 20 января 1998 года. И соответственно 20 января 2018 года это разрешение стало недействительным

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21 января 2018 года компания обязана была заглушить все скважины. Но вопреки требованию закона она ни на день не прекратила извлекать нефть и газ с месторождения, что является прямым нарушением статьи 240 Уголовного кодекса Украины.

Добыча нефти и газа без наличия спецразрешения влечет за собой от 5 до 8 лет тюремного заключения для директора такой компании. В 2017 году по этой статье Уголовного кодекса, к примеру, был арестован руководитель "Укргазвыдобутка" Вадим Мохов, который вовремя не заглушил скважины и два дня добыча велась без разрешительных документов. 

Воровство нефти и газа на Стинавском месторождении тоже стало поводом для уголовного расследования. Однако в отличии от истории Мохова, никаких активных следственных действий за 3,5 года проведено не было. В марте 2021 года юристы "Бориславской нефтяной компании" вовсе потребовали закрыть уголовное производство, которое, к слову, почему-то дальше стадии регистрации так и не зашло.

Загадочные бенефициары

25,1% СП "Бориславская нефтяная компания" принадлежит государственной "Укрнафте". Остальные 74,9% распределены между тремя юрлицами, бенефициары которых неизвестны. 

В 2020 году выручка "Бориславской нефтяной компании" составила 127 млн грн, чистая прибыль — почти 3 млн грн. То есть компания продолжает генерировать свыше 100 млн грн в год на незаконной добыче полезных ископаемых.

При этом ранее украинская власть объявила борьбу с незаконным использованием недр, однако многолетняя добыча нефти и газа со Стинавского месторождения без каких-либо разрешительных документов, пока почему-то остается незамеченной, из-за чего госбюджет Украины теряет сотни миллионов гривен из-за неприкрытого хищения полезных ископаемых, которые могли бы пойти на образовательные программы или здравоохранение. 

Ситуация вокруг "Бориславской нефтяной компании" не уникальна. К примеру, буквально в начале июня 2021 года Генеральная прокуратура объявила о передаче в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых в незаконной добыче нефти и газа на Прикарпатье. Однако, в случае со Стинавским месторождением правоохранительные органы почему-то бездействуют. 

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