Компания БНК почти 4 года незаконно добывает нефть и газ на Львовщине

Начиная с января 2018 года и до сегодняшнего дня — более 1350 дней — на Стинавском месторождении ведется незаконная добыча нефти и газа. За эти почти 4 года с месторождения было фактически украдено около 50 тысяч тонн нефти и 40 млн кубометров газа на сумму более 900 млн грн.

Лицензия, которой 1250 дней как нет

"Бориславская нефтяная компании" 20-летнее разрешение на добычу на Стинавском месторождении получила 20 января 1998 года. И соответственно 20 января 2018 года это разрешение стало недействительным.

21 января 2018 года компания обязана была заглушить все скважины. Но вопреки требованию закона она ни на день не прекратила извлекать нефть и газ с месторождения, что является прямым нарушением статьи 240 Уголовного кодекса Украины.

Добыча нефти и газа без наличия спецразрешения влечет за собой от 5 до 8 лет тюремного заключения для директора такой компании. В 2017 году по этой статье Уголовного кодекса, к примеру, был арестован руководитель "Укргазвыдобутка" Вадим Мохов, который вовремя не заглушил скважины и два дня добыча велась без разрешительных документов.

Воровство нефти и газа на Стинавском месторождении тоже стало поводом для уголовного расследования. Однако в отличии от истории Мохова, никаких активных следственных действий за 3,5 года проведено не было. В марте 2021 года юристы "Бориславской нефтяной компании" вовсе потребовали закрыть уголовное производство, которое, к слову, почему-то дальше стадии регистрации так и не зашло.

Загадочные бенефициары

25,1% СП "Бориславская нефтяная компания" принадлежит государственной "Укрнафте". Остальные 74,9% распределены между тремя юрлицами, бенефициары которых неизвестны.

В 2020 году выручка "Бориславской нефтяной компании" составила 127 млн грн, чистая прибыль — почти 3 млн грн. То есть компания продолжает генерировать свыше 100 млн грн в год на незаконной добыче полезных ископаемых.

При этом ранее украинская власть объявила борьбу с незаконным использованием недр, однако многолетняя добыча нефти и газа со Стинавского месторождения без каких-либо разрешительных документов, пока почему-то остается незамеченной, из-за чего госбюджет Украины теряет сотни миллионов гривен из-за неприкрытого хищения полезных ископаемых, которые могли бы пойти на образовательные программы или здравоохранение.

Ситуация вокруг "Бориславской нефтяной компании" не уникальна. К примеру, буквально в начале июня 2021 года Генеральная прокуратура объявила о передаче в суд обвинительных актов в отношении подозреваемых в незаконной добыче нефти и газа на Прикарпатье. Однако, в случае со Стинавским месторождением правоохранительные органы почему-то бездействуют.