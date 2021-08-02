Транспорт 10 минут назад

Компания Bolt привлекла более $700 млн инвестиций, ее оценка удвоилась

Компания намерена активно развиваться в направлении доставки продуктов

Фото: Bolt Фото: Bolt
Фото: Bolt

Эстонская компания Bolt, занимающаяся такси, прокатом транспорта и доставкой продуктов, привлекла $713 млн инвестиций.

Теперь ее оценка выросла до $4,75 млрд (предыдущая оценка составляла — $2 млрд), сообщает CNBC.

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Указано, что инвесторами Bolt стали Sequoia, Tekne, Ghisallo, а также — G Squared, D1 Capital и Naya, которые увеличили свои доли.

"Год назад мы столкнулись с самым большим кризисом, который видела компания. Мы упали более чем на 80%, поскольку все города были закрыты из-за локдаунов", — сказал генеральный директор и основатель Bolt Маркус Виллиг.

"То, что произошло за последние 18 месяцев, это то, что мы сейчас совсем другая компания. Поездки на такси с тех пор уже полностью восстановились. А доставка переросла из того, что было относительно небольшим бизнесом, в одну из самых быстрорастущих компаний в сфере доставки продуктов питания в Европе", — добавил он.

Как отмечается, Bolt делает большой шаг к доставке продуктов. Компания планирует внедрить эту услугу в 10 европейских странах в течение следующих нескольких месяцев, включая Швецию, Португалию, Хорватию и Румынию. Сейчас услуга работает в около 40 странах Европы, включая Украину, а также в Азии и Африке.

По словам Виллига, его компания будет нуждаться в миллиардах евро инвестиций в течение следующих нескольких лет, поскольку она имеет целью стать "суперприложением" с несколькими сервисами, касающимися различных отраслей.

"Необходимый капитал будет огромным. Мы осознаем, что нам нужно привлечь миллиарды финансов в течение следующих лет, чтобы ускорить работу, иначе это будет слишком медленно, чтобы двигаться к нашей миссии", — подчеркнул он.

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