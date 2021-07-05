Транспорт 10 минут назад

В Киеве компания Bolt подняла тарифы на такси

Минимальная стоимость поездки в Bolt теперь составляет 55 грн вместо 40 грн

Фото: facebook.com/BoltUkraine Фото: facebook.com/BoltUkraine
Фото: facebook.com/BoltUkraine

Компания Bolt с 4 июля 2021 года повысила тарифы на все категории такси в Киеве.

Об этом она сообщила в информационном канале для водителей столицы, передает Ain.ua.

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Согласно новой тарифной сетке, минимальная стоимость поездки в Bolt теперь составляет 55 грн (до этого было 40 грн), а стоимость поездки в категории комфорт стартует с 65 грн (раньше с 55 грн).

"В связи с желанием обеспечивать достойные стабильные заработки нашим водителям, мы меняем все компоненты тарифов для всех категорий заказов в Киеве", — говорится в уведомлении.

"Такое изменение призвано не только повысить ваши заработки, но и поддерживать высокий уровень спроса на платформе Bolt", — пояснили водителям в компании.

В то же время не все тарифы подорожали, скорее их просто пересмотрели с целью поднять заработок водителей и платформы.

Так, подача машины в категории "Бизнес" стала даже дешевле — с 70 грн до 60 грн. Но при этом минимальная стоимость поездки поднялась с 70 до 90 грн, а стоимость 1 км пути выросла с 7 до 8 грн.

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При этом компания еще не обновила описание тарифов на своем сайте и там все еще можно посмотреть старые тарифы.

Ранее сервис такси Uber пересмотрел тарифы на свои услуги в сторону увеличения.

Отметим, что в апреле с наступлением усиленного карантина в Киеве из-за Covid-19 популярные сервисы такси, включая Uber, подняли цены на перевозки сразу в несколько раз.

Антимонопольный комитет из-за многочисленных жалоб граждан начал расследование, заподозрив возможный сговор Uber, Uklon и Bolt.

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