Корпорацию Toshiba в 2023 финансовом году разделят на две части

В японской транснациональной корпорации Toshiba намерены произвести преобразование — разделить структуру на две части. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы компании.

В ноябре 2021 года Toshiba заявляла о намерении разделиться на три отдельные компании в 2023 финансовом году, который начнется 1 апреля. Планировалось, что одна из них будет заниматься полупроводниковыми компонентами и электронными устройствами, другая — тяжелым промышленным оборудованием, в том числе для электростанций, а третья — будет служить для управления имуществом всей группы.

Теперь решено вторую и третью части объединить в одну — это, по мнению руководства Toshiba, должно способствовать экономии и более эффективному менеджменту.

Как сообщает экономическая газета Nikkei, планы разделения корпорации связаны со стремлением повысить капитализацию всей группы за счет создания компаний с разными источниками формирования прибыли и стратегиями развития. Анонсировано также значительное повышение запланированной доходности акционеров. Это должно успокоить инвесторов, которые не согласны с новой стратегией руководства корпорации.

В последние несколько лет японская корпорация Toshiba переживает серьезный кризис, который привел, в том числе, к банкротству американского подразделения компании в 2017 году.

Во время пандемии коронавируса на работе корпорации негативно сказался также дефицит полупроводниковых компонентов. Но в начале 2022 года Toshiba Electronic Devices & Storage Corp. заявила, что производство на полупроводниковом заводе в городе Оита, на юге Японии, частично возобновилось после остановки из-за сильного землетрясения в регионе. Это предприятие выпускает полупроводники для автопроизводителей.