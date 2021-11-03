IT и Телеком 30 минут назад

Криптовалюта по "Игре в кальмара" оказалась мошенничеством: авторы украли деньги и исчезли

В то же время для осмотрительных пользователей сущность Squid была очевидна изначально

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Анонимные создатели криптовалюты Squid, запущенной на прошлой неделе якобы для онлайн-турнира по мотивам сериала "Игра в кальмара", внезапно закрыли проект и исчезли.

Цена этой криптовалюты, согласно сайту CoinMarketCap, утром 1 ноября достигла пика в 2861 доллар, после чего упала до нуля. Утром 3 ноября, однако, график Squid слегка "оживился" — в переводе на гривны за нее стали давать вместо 8 копеек "аж" до 56 копеек.

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"Мы получили несколько сообщений о том, что веб-сайт и социальные сети больше не работают и пользователи не могут продавать этот токен в Pancakeswap. Появляется все больше свидетельств того, что этот проект оказался непрочным. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность и проявите особую осторожность. Этот проект, явно вдохновленный одноименным шоу Netflix, НЕ связан с официальным IP", — говорится в пометке, размещенной CoinMarketCap на странице этой криптовалюты.

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Как отмечает издание Gizmodo, мошенникам, создавшим Squid и пропавшим, удалось заработать около 3,38 млн долларов. Этот вид кражи, обычно называемый криптоинвесторами "выдергиванием ковра", происходит, когда создатели криптовалюты быстро обналичивают свои монеты за реальные деньги, истощая пул ликвидности на бирже.

В то же время для внимательных интернет-пользователей сущность Squid могла быть вполне очевидной, поскольку ее веб-сайт SquidGame.cash был создан лишь за три недели до этого и был переполнен странными орфографическими и грамматическими ошибками. Сам сайт более недоступен, как и все аккаунты в социальных сетях, созданных мошенниками для Squid.

Однако самым большим тревожным сигналом изначально было то, что никто из купивших Squid-токен не мог его продать, что не помешало мировым СМИ обратить внимание на новинку на крипторынке на волне популярности южнокорейского сериала.

Источник фото: Depositphotos

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