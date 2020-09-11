КСО в пандемию: что делать и как коммуницировать бизнесу?

2020 год многое расставил на свои места. Например, он дал понять, что при прочих равных в выигрыше оказываются компании, которые сохраняют "человеческое лицо", цели и ценности которых направлены не только на заработок, но и на ответственность перед обществом.

Их шансы на хорошую репутацию, положительный имидж и, как следствие, повышение лояльности — больше. Да что там, иногда — это залог выживания бизнеса, ведь именно в кризис поддержка преданных потребителей и партнеров может помочь компании протянуть до лучших времен.

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Если в мире о корпоративной социальной ответственности (КСО) говорят и пытаются внедрять с середины прошлого столетия, то Украина тут значительно отстала. Самые прогрессивные компании (часто "с иностранными корнями") только в последние 5-7 лет обратили внимание на это направление.

А в прошлом году и тем более в этом — КСО в Украине стала настоящим трендом, даже мейнстримом, что произошло не в последнюю очередь из-за пандемии.

Уже создают отдельные ресурсы (еще в прошлом году презентовали каталог КСО-инициатив), СМИ делают спецпроекты, где рассказывают об ответственном бизнесе.

Корпоративную социальную ответственность можно назвать условной "бизнес-эмпатией". Равнодушие для предприятий стало практически непозволительным в условиях, в которых находится планета, общество и отдельные люди. Те, кто это не поймет вовремя — рискуют проиграть конкурентам, даже изготовляя товар или предлагаю услугу на порядок выше.

Конечно, КСО должно быть направлено в первую очередь на внешний результат и положительный экономический или социальный эффект. При этом действия не должны быть лишь частью pr-стратегии. Однако и отрицать дополнительный эффект от нее не стоит. Так, КСО может помочь улучшить разные показатели бизнеса:

• усилить конкурентные преимущества;

• укрепить доверие клиентов и сотрудников;

• повысить узнаваемость бренда;

• создать положительную деловую репутацию для инвесторов;

• обеспечить рост продаж;

• сэкономить некоторые ресурсы;

• определить новые перспективные направления работы.

Виды КСО: к чему стремиться в пандемию

КСО обычно включает в себя четыре направления:

• социальное;

• экономическое;

• экологическое;

• права человека.

Если подробнее, то реализоваться стратегия КСО может через самые разные решения. Например, улучшения условий труда и обеспечение сотрудников всем необходимым для комфорта и безопасности. Особенно это важно сейчас, в период пандемии. Это доказывает и проведенное весной исследование "Covid-19 Barometer" международного агентства Kantar, в котором участвовали 25 тысяч респондентов из более чем 30 стран.

В нем, в частности, говорится: брендам стоит больше ориентироваться на пользу для своих потребителей, а не думать, как заработать на "хайпе". Согласно исследованию, 77% респондентов ожидают, что компании смогут работать так, чтобы быть полезными в новых реалиях. 78% опрошенных настаивают на том, что компании должны заботиться о здоровье работников, а 62% — что стоит перейти на гибкий график работы для учета интересов сотрудников.

Так, в Украине в период жесткого карантина некоторые компании выделили транспорт для того, чтоб сотрудники могли добраться до работы. Частично, где это было возможно, поддержали идею удаленки. Отдельные предприятия закупили дополнительное оборудование для обеззараживания помещений, рамки измерения температуры на входе, чтобы избежать распространения вируса.

Компании также старались обеспечить работников, особенно контактирующих с клиентами, предметами личной защиты. Если вернуться к тому, что получают компании за такой ответственный подход в отношении сотрудников, то это лояльность штата, формирование HR-бренда, уважение в обществе в целом и положительные упоминания в СМИ.

В период пандемии особенно важна поддержка медицинской отрасли, волонтерство и благотворительность. Так, десятки украинских предприятий выделяли и собирали деньги на аппараты ИВЛ, на защитные костюмы для медиков и другие потребности. И это при том, что большинство отраслей бизнеса и так пострадали от этого непредвиденного кризиса.

Те компании, которые включились в процесс с искренним желанием помочь, кроме "плюса в карму", сразу получили общественное одобрение. О них начали писать СМИ (даже делать рейтинги и конкурсы на лучшие инициативы), лидеры мнений поддержали их начинания и рассказали о них своей немалой аудитории. Некоторые клиенты стали учитывать такую ответственность компаний при выборе товаров или услуг.

Экономическое направление КСО как сейчас, так и в любое время, может проявляться, например, в ответственном инвестировании. При наличии возможности, можно вкладывать средства в те стартапы, бизнесы, которые на данном этапе либо могут принести максимальную пользу обществу, либо являются важными для экономики, для развития страны.

Также в экономическом направлении важен правильный выбор поставщиков и партнеров, исключение токсичных и поддержка ответственных. Это поможет сформировать правильную деловую репутацию и, возможно, даже получить финподдержку.