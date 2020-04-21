Купить люстру как разновидность подвесного светильника

Все дизайнеры гласят о том, что чтобы добиться желаемого эффекта, выбирать освещение стоит в соответствии со стилем интерьера, учитывая размеры и декор. Великолепная люстра, полная различных украшений, сокрушит маленькую гостиную с низкими потолками, в то время как маленькая модель в роскошной комнате не сыграет желаемой декоративной роли. Именно поэтому прежде, чем купить люстру, внимательно изучите интерьер помещения или его план (в случае этапа проектирования пространства).

Купить люстру в гостиную, спальню, кухню: в чем разница

В выборе подходящего элемента светотехники большое значение имеет тип помещения. Модель, которая действительно украсит стильную гостиную, часто будет смотреться неуместно в кухне. А компактная люстра для прихожей просто затеряется в пышном убранстве спальни. Мы подготовили для вас небольшое руководство, изучив которое купить люстру в Украине покажется вам не такой уж сложной задачей.

Важные советы:

1. Люстры для гостиной. Светильники из этой категории должны иметь правильную ширину. Существуют различные методы ее расчета. Согласно одному из них, вам нужно разделить длину и ширину гостиной на 30, добавить оба значения и умножить на 2,5. Полученный результат — лучшая ширина люстры. Не менее важна легкость или оптическая плотность лампы. Более массивные люстры кажутся немного меньше, чем сделанные из легких материалов и украшенные декоративными кристаллами. Расстояние люстры от пола должно быть примерно 200 см. Вы можете купить люстру, чтоб она стала самостоятельным источником света, либо дополнить систему светотехники бра, торшерами, точечными светильниками.

Хрустальные люстры в аранжировках гостиных — один из самых популярных вариантов. Классические хрустальные люстры (например, Searchlight (Англия), по форме напоминающие модели из европейских дворцов, лучше всего подходят для интерьеров с оттенком гламура. Светильники настолько декоративны, что могут выступать в качестве единственного украшения гостиной. Они обычно большие, поэтому лучше их вешать в просторных комнатах. Любителям современных аранжировок обязательно понравятся простые люстры из хрусталя. На рынке их действительно много, от больших подвесных до минималистских плафонов, оснащенных светодиодной технологией. Зачастую такие модернистские люстры представляют собой сочетание стекла и блестящего металла. Это квинтэссенция модернистского дизайна. Менее популярными, но одинаково эффективными являются цветные хрустальные люстры, которые будут красиво оформлены в стиле лофт или в восточном стиле, добавляя свои волшебные цвета.

2. Люстра для спальни в разных стилях. В случае современной спальни выбор светильников очень разнообразен. Однако многое зависит от того, преобладает ли в оформлении тонкий минимализм, или же пользователи предпочитают идти в направлении скандинавского или гламурного стиля.

Решив купить люстру в Киеве или любом другом городе для спальни в современном стиле — стоит обратить внимание на модели с геометрической формой. Для оформления достаточно интересной игры прямых и кругов. Когда дело доходит до материалов, комбинации стекла и металла господствуют. Любители модерна в промышленных условиях могут выбрать простейшие модели, где декоративную функцию просто играют лампочки — правильно отображаемые в люстре. Светодиодные люстры для спальни, которые излучают немного более сильный свет, будут работать так же хорошо. Рекомендуем изучить ассортимент бренда Eglo (Австрия).

Люстры для гламурных спален — тут сочетание металлических и окрашенных поверхностей с причудливым декором и кристаллами будет эффективным. Круглые люстры с венком из висящих кристаллов — последний крик гламурной моды! Когда спальня оформлена в черно-белом цвете, черный в дуэте с мерцающим стеклом обеспечивает ослепительный эффект. Смотрите предложение Mantra (Испания).

3. Кухонные люстры — особенности. Кухонная люстра должна быть в первую очередь практичной. Она не может быть слишком обширной — десятки мелких компонентов вызовут большие трудности при очистке. Лучше избегать моделей, сделанных из бумаги и других деликатных материалов, которые можно легко повредить. Для кухни мы рекомендуем купить люстру в интернет-магазине с абажурами простой формы, изготовленные из высококачественного пластика, стекла или керамики. Размер люстры, конечно, должен быть адаптирован к размеру помещения. Над обеденным столом легко помещается модель с диаметром от 50 до 70 см. В просторной, элегантной кухне вы можете соблазниться более обширной, экстравагантной люстрой.

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