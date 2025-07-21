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Цены на нефть стабильны: рынок ожидает последствия санкций против РФ

нефть
Цены на нефть не изменились / Depositphotos

Цены на нефть остаются стабильными, поскольку инвесторы взвешивают потенциальное влияние новых санкций ЕС на экспорт российской нефти. В то же время, рынок озабочен ростом добычи в странах Ближнего Востока и возможными тарифными ограничениями, которые могут снизить спрос на топливо.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

В понедельник, по состоянию на 03:44 по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 6 центов - до 69,34 доллара за баррель после снижения на 0,35% в пятницу. Американская WTI подорожала на 17 центов - до 67,51 доллара, компенсируя потери предыдущей сессии (-0,30%).

После принятия Европейским Союзом 18-го пакета санкций против России, затронувшего также индийскую компанию Nayara Energy, рынки начали оценивать возможное влияние новых ограничений на поставку российской нефти.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России уже есть "иммунитет" к санкциям. А аналитики ING отмечают, что нефть почти не отреагировала, что свидетельствует о скептицизме рынка относительно эффективности новых мер. Самой существенной частью санкций они назвали запрет на импорт продуктов, производимых из российской нефти в третьих странах, хотя контроль за исполнением этой нормы будет сложным.

Иран, еще один крупный экспортер под санкциями, готовится к ядерным переговорам в Стамбуле с Великобританией, Францией и Германией. Мероприятие предупредило, что без прогресса могут быть восстановлены жесткие ограничения.

В США, по данным Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок уменьшилось на две — до 422, что является минимум с сентября 2021 года.

Дополнительное давление на рынок создает угроза американских тарифов на импорт из ЕС

Напомним, Индия удовлетворит свои потребности в нефти из альтернативных источников, если на российскую энергетику наложат вторичные санкции, как пообещал президент США Дональд Трамп.

Автор:
Ольга Опенько