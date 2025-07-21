Ціни на нафту стабільні: ринок чекає на наслідки санкцій проти РФ

Ціни на нафту залишаються стабільними, оскільки інвестори зважують потенційний вплив нових санкцій ЄС на експорт російської нафти. Водночас ринок стурбований зростанням видобутку в країнах Близького Сходу та можливими тарифними обмеженнями, які можуть знизити попит на паливо.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

У понеділок, станом на 03:44 за Гринвічем, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів — до 69,34 долара за барель після зниження на 0,35% у п’ятницю. Американська WTI подорожчала на 17 центів — до 67,51 долара, компенсуючи втрати попередньої сесії (-0,30%).

Після ухвалення Європейським Союзом 18-го пакету санкцій проти Росії, який зачепив також індійську компанію Nayara Energy, ринки почали оцінювати можливий вплив нових обмежень на постачання російської нафти.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія вже має "імунітет" до санкцій. А аналітики ING зазначають, що нафта майже не відреагувала, що свідчить про скептицизм ринку щодо ефективності нових заходів. Найістотнішою частиною санкцій вони назвали заборону на імпорт продуктів, вироблених з російської нафти в третіх країнах, хоча контроль за виконанням цієї норми буде складним.

Іран, ще один великий експортер під санкціями, готується до ядерних переговорів у Стамбулі з Великою Британією, Францією та Німеччиною. Захід попередив, що без прогресу можуть бути відновлені жорсткі обмеження.

У США, за даними Baker Hughes, кількість діючих нафтових бурових установок зменшилась на дві — до 422, що є мінімумом із вересня 2021 року.

Додатковий тиск на ринок створює загроза американських тарифів на імпорт з ЄС

Нагадаємо, Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп.