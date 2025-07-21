Ринок пального реагує на сезонний попит і логістичні обмеження: якими будуть ціни на АЗС

Попри те, що світові ціни на нафту стабілізувались після ухвалення ЄС 18-го пакета санкцій, український ринок пального потерпає через обміління Дунаю, що є одним з ключових каналів імпорту палива. Наразі судна зі світлими нафтопродуктами завантажені на 20%-30% й в умовах жнив це призводить до складнощів в гуртовому сегменті та тисне на ціни на АЗС. Водночас ринок автогазу залишається стабільним. Delo.ua опитало експертів та учасників ринку та дізналося якими будуть ціни на АЗС на цьому тижні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на еталонні марки нафти дещо знизились на тлі заяв президента США Дональда Трампа про щодо мінімального тарифу в 15-20% при будь-якій угоді з Європейським союзом. В результаті це може збільшити інфляцію в США що підвищить споживчі ціни та сповільнить економіку найбільшого споживача нафти у світі.

Станом на вечір п'ятниці 18 липня порівняно з попереднім днем серпневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,24 за барель або на 0,35% до $69,28 за барель, а серпневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,2 за барель або на 0,3% до $67,34 за барель.За тиждень нафта обидвох марок здешевшала приблизно на 2%.

Зниження нафтових котирувань стримала новина про схвалення ЄС 18 пакету санкцій проти Росії. Санкції передбачають подальші обмеження проти тіньового флоту, зниження цінової стелі на російську нафту з $60 до $47,6 за барель, а також повну заборону імпорту нафтопродуктів з російської нафти. Це викликало на ринку побоювання дефіциту.

Дунай міліє через спеку й це обмежує постачання дизелю й бензину

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня український гуртовий ринок пального повернувся до зростання цін, хоча за тиждень майже не змінились. Станом на 18 липня порівняно з 11 липня середня ціна дизпалива зросла на 4 коп./л до 49,68 грн/л. Порівняно з 16 липня дизель в гурті зріс на 21 коп.

На світових біржах також спостерігалось збільшення ціни 18 липня ф'ючерси на газойль (основна сировина для виробництва дизпалива) у Лондоні зросли на $30,75/т або на 4,2%, досягнувши $752,50/т. Курс гривні до іноземних валют залишається відносно стабільним: долар США зріс на 0,05 грн до 41,87 грн, а євро знизилося на 0,35 грн до 48,45 грн, за даними НБУ.

Стрімке збільшення ціни дизелю та скорочення вільного ресурсу спіткало Південний регіон упродовж п’ятниці. Згідно з котируваннями "НафтоРинку" FCA UA-Ports станом на 15:00, дрібногуртові партії обсягом до 60 куб. м переважно торгувались в діапазоні 47,70-48,80 грн/л і продовжили зростати, а деякі пропозиції ввечері досягли 50,00 грн/л.

Гуртові ціни на бензин за минулий тиждень суттєво знизились. Середня ціна бензину А-95 станом на 18 липня порівняно з 11 липня знизилась на 2,07 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 1-1,7% станом на 17 липня. У портах Північно-Західної Європи ціна пального зросла на $12/т, до $716- 744/т, а в Середземномор’ї — на $8/т, до $711-724/т.

На АЗС ціни на бензин майже не змінились. Станом на 18 липня порівняно з 11 липня середня ціна бензину А-95 знизилась на 1 коп./л до 59,12 грн/л. В той час як дизель за вказаний період зріс на 27 коп./л до 55,97 грн/л. Основні зміни відбувались на стелах невеликих мереж АЗС. Мережі АЗС "24/7", запорізька ZOG та одеська "Катрал" підвищили вартість дизпального на 1,00 грн/л, 0,50 грн/л і 0,20 грн/л відповідно. Водночас миколаївська Kvorum знизила ціну лінійки бензинів на 1,00-1,50 грн/л.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн каже, що не чекає суттєвих змін на стелах АЗС на цьому тижні, оскільки ціни на нафту стабілізувалися після зростання і тренд розвернувся до зниження. При цьому маржі мереж АЗС зараз знаходяться на мінімальних позначках з весни минулого року.

Якщо на піку маржа могла складати 10 грн/л, а в середньому вони становили 8-9 грн/л, то зараз маржа на бензин 6 грн/л, а на дизпальне 5,5 грн/л. Якщо ще додати знижки та ПДВ, то там взагалі майже нічого не можна заробити. Ритейлери кажуть, що другий квартал був провальний. Я думаю що в цій ситуації економ-мережі спрацювали в мінус Сергій Куюн Директор консалтингової групи "А-95"

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що після ухвалення 18 пакету санкції ЄС буде змушений замістити російське пальне на своєму ринку, а також замістити російську нафту на своїх нафтопереробних заводах. Оскільки Україна постачає паливо з ЄС, то через відмову Європи від російської нафти пальне на українських АЗС в перспективі може додатково зрости на 1 грн/л.

Льоушкін зазначає, що наразі через спекотну погоду на Півдні країни Дунай обмілів, тому танкери вимушені постачати бензин та дизпаливо в обмеженій кількості. В купі зі збільшенням споживання дизпалива через посівну, це спричинило на ринку дефіцит.

Дунай дуже сильно обмілів і баржі заходять завантаженими на 20-30%, тож ми зіткнулись з дефіцитом. Пальне, котре має прийти до нас у вівторок, фактично вже все розпродане. Можливо підуть дощі і ситуація покращиться. Але всі імпортери поїхали до ЄС та шукають там вільні обсяги пального Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважує, що на цьому тижні очікує збільшення цін на бензин та дизель, перед усім на АЗС дешевого сегмента. Великі мережі, що мають запас пального, та логістичні можливості триматимуть ціни незмінними. В середньому на думку бізнесмена дизель та бензин на АЗС на цьому тижні можуть здорожчати в межах 30-50 коп./л.

Ціна газу залишається стабільною на фоні пожвавлення попиту

За даними "Нафторинку" станом на 18 липня порівняно з 16 липня середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні на умовах самовивозу зросла на 338 грн/тонна до 52 639 грн/тонна. Порівняно з 11 липня газ в гурті здешевшав на 873 грн/тонна.

При цьому в південних областях фіксується подальше здешевшання. Середня ціна пропан-бутану в портах Дунаю та Чорного моря станом на 18 липня порівняно з 16 липня знизилась до позначки 50 тис. грн/т.

На АЗС ціна на газ на минулому тижні майже не змінилася. Станом на 18 липня порівняно з 16 липня середня ціна автогазу на АЗС знизилась на 3 коп./л до 34,19 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана на цьому тижні він очікує незначного зниження гуртової ціни на газ в межах. На минулому тижні внаслідок російського обстрілу постраждала інфраструктура одного з великих імпортерів автогазу. Через це на ринку виникла певна турбулентність. Зараз ринок вже адаптувався, тому ціна на газ в гурті дещо знизиться після зростання внаслідок турбулентності. Ціни на АЗС за словами бізнесмена залишатимуться незмінними.

Шубан каже, що внаслідок обміління Дунаю, на півдні дійсно виникла певна проблема з логістикою пального. Але це не стосується постачання пропан-бутану, який має значно меншу густину ніж світлі нафтопродукти й тому танкери з автогазом мають меншу осадку.

Шубан також зазначає, що зараз на ринку нарешті розпочався сезон високого споживання: продажі автогазу збільшились на 20% порівняно з весняними місяцями. Водночас споживання все ще залишається меншим ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.