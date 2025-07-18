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Курс валют на 19-20 липня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро, курс валют
Курс валют на вихідні / Freepik

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 19-20 липня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 18 липня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,87 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 48,45 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,39 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,65/41,75 грн
Євро 48,69/48,86 грн
Злотий 11,40/11,50 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 18 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,35/41,95 47,85/48,85
Ощадбанк 41,60/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50
ПУМБ 41,60/42,20 48,40/49,20 11,30/11,60
Укргазбанк 41,60/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50
Райффайзен 41,60/41,87 48,25/48,79

Зауважимо, за оцінками експертів, до кінця липня долар залишиться в межах 41,6-42 грн, тоді як євро рухатиметься в коридорі 48,5-49,5 грн. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько