Курс валют на 19-20 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19-20 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 18 июля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,87 грн.

Курс евро

1 евро – 48,45 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,75 грн Евро 48,69/48,86 грн Злотый 11,40/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,35/41,95 47,85/48,85 Ощадбанк 41,60/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 ПУМБ 41,60/42,20 48,40/49,20 11,30/11,60 Укргазбанк 41,60/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 Райффайзен 41,60/41,87 48,25/48,79

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.