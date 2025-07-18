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Курс валют на 19-20 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19-20 июля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 18 июля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,87 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,45 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,75 грн
|Евро
|48,69/48,86 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|47,85/48,85
|Ощадбанк
|41,60/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,40/49,20
|11,30/11,60
|Укргазбанк
|41,60/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|Райффайзен
|41,60/41,87
|48,25/48,79
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.